"Teoman Alili gibi kararlıyız"

YUGOSLAVYA GERÇEĞİNİ ONDAN ÖĞRENDİK

Alili, büyük devrimciler Atatürk ve Tito hayranıydı. Bunun da ötesinde onları çok iyi özümsemiş ve hayatına rehber edinmişti. Türk milliyetçisiydi. Türkiye’yi seviyordu. Türk milletini de… “Büyük Türk Milleti” diye söze başlardı. Bunu içten söylüyordu. Sosyalizme inanmıştı. Onda devrimcilik bir rozet gibi yakasında süs olarak durmazdı, yaşamının anlamıydı. Yugoslayva iç savaşını yaşamıştı. O günlerde Aydınlık’ta muhabirlik yapıyordu. Olayları Türk okuruna aktardı. Bizler de onun kaleminden Yugoslavya gerçeklerini öğrenmiştik. Alili, Balkan kültürünü yaşamının her aşamasında yansıtırdı. Hoşgörülü, neşeli ve kıpır kıpır… En çok da devrimci!