TOKİ İstanbul Avrupa yakası kura çekiliş sonuçları

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul’un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Kura tarihi ilerleyen günlerde TOKİ tarafından ilan edilecek.

TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ

Kaynak: Yeni Şafak