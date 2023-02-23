TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. TOKİ İstanbul etabına başvuru yapan vatandaşlar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ konut projesi kura çekiminde geri sayım sürüyor. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kura çekimini ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?
Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA TAMAMLANACAK
Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.