TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları! TOKİ çekilişi canlı yayın

TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı, 8 Mart günü itibarıyla araştırılmaya başlandı. İşte, Mart 2023 TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve canlı izleme linki…

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TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları! TOKİ çekilişi canlı yayın - Resim: 1 1 6

TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Depremler nedeniyle ertelenen kura çekilişleri, 8 Mart günü İzmir TOKİ kura çekimi ile başladı.

En büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 isim listesi TOKİ İzmir Merkez kura sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları! TOKİ çekilişi canlı yayın - Resim: 2 2 6

TOKİ İZMİR KURALARI NE ZAMAN?

15 ilçede toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İzmir kura çekilişleri 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ İzmir kura çekimi her gün saat 10.00'da başlayacak ve Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek.

TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları! TOKİ çekilişi canlı yayın - Resim: 3 3 6

2023 TOKİ İZMİR İLÇE İLÇE KURA TAKVİMİ

• 8 Mart: Merkez

• 9 Mart: Menemen

• 10 Mart: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

• 11 Mart: Torbalı, Seferihisar

• 12 Mart: Aliağa, Kemal Paşa

• 13 Mart: Dikili, Tire

• 14 Mart: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları! TOKİ çekilişi canlı yayın - Resim: 4 4 6

İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

• TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

• Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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