TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları! TOKİ çekilişi canlı yayın
TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı, 8 Mart günü itibarıyla araştırılmaya başlandı. İşte, Mart 2023 TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve canlı izleme linki…
TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Depremler nedeniyle ertelenen kura çekilişleri, 8 Mart günü İzmir TOKİ kura çekimi ile başladı.
En büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 isim listesi TOKİ İzmir Merkez kura sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.
TOKİ İZMİR KURALARI NE ZAMAN?
15 ilçede toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İzmir kura çekilişleri 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ İzmir kura çekimi her gün saat 10.00'da başlayacak ve Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek.
2023 TOKİ İZMİR İLÇE İLÇE KURA TAKVİMİ
• 8 Mart: Merkez
• 9 Mart: Menemen
• 10 Mart: Güzelbahçe, Urla, Selçuk
• 11 Mart: Torbalı, Seferihisar
• 12 Mart: Aliağa, Kemal Paşa
• 13 Mart: Dikili, Tire
• 14 Mart: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık
İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?
• TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.
• Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.