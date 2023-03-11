Trafik cezası olanlar dikkat! Vergi affı başvurusunda son gün ne zaman?
Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun TBMM Genel Kurulu’nda, yasa kabul edildi, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak. Vergi affının başvuru tarihinde ise son gün belli oldu.
Vergi affı düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi. Son olarak Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Meclis, çalışmalarına tekrar başladı.
Trafik cezası olan kişileri ilgilendiren yapılandırma haberi geldi. Vergi affı ile birlikte vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi borçlar yapılandırılacak. Karara göre önemli bir şartı taşıyan kişilerin trafik cezası borçları tamamen silinebilecek.
BAŞVURULARDA SON GÜN 30 NİSAN 2023
Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Vergi affından yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar başvuru gerçekleştirebilecek.
Düzenlemeyle tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarına da 48 aya kadar taksitle ödeme kolaylığı getirildi.
VERGİ AFFINDA TRAFİK CEZALARI SİLİNECEK Mİ?
Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil ediliyor.