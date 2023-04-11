Trafik sigortası priminde yeni dönem: Son gün 1 Mayıs

UYGULMA, 1 MAYIS'TA BAŞLIYOR

• En düşük basamakta yani 0’da "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

• Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte yani 8. Basamakta "çok iyi sürücüler" kısmında olacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.

• Yeni uygulamaya ise 1 Mayıs itibarıyla geçilecek.