Trafik sigortası priminde yeni dönem: Son gün 1 Mayıs

Otomobil sahibi olan 26 milyon için yeni kural 1 Mayıs itibarıyla hayata geçiyor. Trafik sigortasında basamak sistemi devreye giriyor. İşte trafik sigortası priminde yeni döneme dair detaylar...

# trafik sigortası
Trafik sigortası priminde yeni dönem: Son gün 1 Mayıs - Resim: 1 1 5

Trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigorta primlerinde dinamik basamak yöntemine geçildiğini duyurmuştu. Yeni uygulamada 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirildi.

Trafik sigortası priminde yeni dönem: Son gün 1 Mayıs - Resim: 2 2 5

UYGULMA, 1 MAYIS'TA BAŞLIYOR

• En düşük basamakta yani 0’da "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak.

• Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte yani 8. Basamakta "çok iyi sürücüler" kısmında olacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek.

• Yeni uygulamaya ise 1 Mayıs itibarıyla geçilecek.

Trafik sigortası priminde yeni dönem: Son gün 1 Mayıs - Resim: 3 3 5

HER AY ZAM

•  Ayrıca Mayıs ayından itibaren sigorta şirketleri trafik sigortalarında bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 5 zam yapacak.

•  Ardından ise her ay yüzde 2 oranında zam uygulanacak.

Trafik sigortası priminde yeni dönem: Son gün 1 Mayıs - Resim: 4 4 5

TRAFİK SİGORTASI PRİM ORANLARI NE KADAR?

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları tablosu da değişti:

• Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel araç için 21.118 TL,

• Özel araç için 17.598 TL prim ödeyecek.

•  8. Basamakta bulunan kazası olmayan sürücülerin cebinden ise tüzel araçlarda 3.520 TL,

• Özel araçlar için 2.933 TL ücret çıkacak.