TÜBİTAK'tan personel alımı! İşte detaylar

TÜBİTAK PERSONEL ALIMINDA ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELER?



• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum olmamak,

• Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

• Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

• Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

• Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

• Adaylarda KPSS puanı şartı aranmaktadır.

•Ön Lisans seviyesinde 2022 yılında yapılan KPSS P03 puan türünden en az 60 puan alma şartı bulunuyor.