TÜBİTAK'tan personel alımı! İşte detaylar
TÜBİTAK, İŞKUR üzerinden 60 KPSS puanı ile personel alımı yapılacağı açıkladı. İlan ile birlikte adaylarda aranan şartlar, kontenjan bilgisi ve başvuru detayları da açıklandı. Peki, TÜBİTAK personel alım şartları nedir, kaç KPSS puanı alınmalı?
TÜBİTAK bünyesinde personel alınmak üzere Kocaeli Gebze'de bulunan TÜBİTAK BİLGEM biriminde görev alacak 6 personel, "Diğer Teknisyen ve Tekniker" kontenjanı üzerinden alımı gerçekleştirilecek. Personel alımında adaylardan KPSS puanı şartı aranmaktadır.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMINDA ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELER?
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum olmamak,
• Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
• Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
• Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
• Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
• Adaylarda KPSS puanı şartı aranmaktadır.
•Ön Lisans seviyesinde 2022 yılında yapılan KPSS P03 puan türünden en az 60 puan alma şartı bulunuyor.
BAŞVURU DETAYLARI
Başvuru tarihleri 14-20 Mart 2023 olarak açıklandı. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapılacak.
Kaynak: KamuGündemi.com