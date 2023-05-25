TÜİK açıkladı: Bireylerin mutluluk kaynağı ne?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Aile, 2022" başlıklı verilerini yayımladı. Verilerde; ortalama hanehalkı büyüklüğü, bireylerin mutluluk kaynağı, akraba evliliğinin yüksek görüldüğü iller gibi bazı bilgiler yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait "İstatistiklerle Aile" ile ilgili verileri yayımladı. Buna göre; Türkiye'deki aile yapısı, hanehalkı, çekirdek aile, gibi konular yer alıyor. İşte detaylar...
ORTLAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 3,17 OLDU
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü.
Türkiye'de 2022 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,91 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,81 kişi ile Şanlıurfa ve 4,67 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale oldu. Bu illeri, 2,57 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir izledi.
TEK KİŞİLİK HANE HALKI ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL GÜMÜŞHANE
İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2022 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin %30,4 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini %29,9 ile Tunceli ve %29 ile Giresun izledi. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,1 ile Batman oldu. Bu ili %11,3 ile Diyarbakır ve %11,6 ile Şanlıurfa izledi.
AKRABASIYLA EVLİ OLAN BİREYLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL MARDİN
Toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2022 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il %20,3 ile Mardin oldu. Bu ili %18,6 ile Şanlıurfa, %16,9 ile Siirt ve Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise %1,1 ile Edirne oldu. Bu ili %1,5 ile Kırklareli ve %2 ile Çanakkale izledi.