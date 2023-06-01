TÜİK açıkladı: İşte eğitim seviyesine göre mutluluk oranları

TÜİK, "Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2022" başlıklı verilerini yayımladı. Araştırmada, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021 yılında %49,3 iken 2022 yılında %49,7 oldu.

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TÜİK açıkladı: İşte eğitim seviyesine göre mutluluk oranları - Resim: 1 1 4

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yaşam memnuniyetine dair araştırma yayımlandı. 2022 yılında yapılan araştırmada mutluluk istatistiklerine yer verildi. İşte TÜİK "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" verileri...

TÜİK açıkladı: İşte eğitim seviyesine göre mutluluk oranları - Resim: 2 2 4

KADINLAR DAHA MUTLU

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2021 yılında %43,9 iken 2022 yılında %46,5 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2021 yılında %54,6 iken 2022 yılında %52,7 oldu.

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2022 yılında %54,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %40,4 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %51,0'inin, evli kadınların ise %57,9'unun mutlu olduğu gözlendi.

TÜİK açıkladı: İşte eğitim seviyesine göre mutluluk oranları - Resim: 3 3 4

İLKOKUL MEZUNU BİREYLER DAHA MUTLU

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2022 yılında en yüksek mutluluk oranı, %52,7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. Bunu sırasıyla; %51,7 ile bir okul bitirmeyenler, %48,3 ile lise ve dengi okul mezunu, %48,2 ile yükseköğretim mezunu ve %46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

TÜİK açıkladı: İşte eğitim seviyesine göre mutluluk oranları - Resim: 4 4 4

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2022 yılında %67,6 olurken bunu sırasıyla; %16,3 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,8 ile anne/baba ve %1,9 ile torunlar takip etti.
  
Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2022 yılında %68,2 olurken bunu sırasıyla; %13,2 ile sevgi, %9,5 ile başarı, %6,2 ile para ve %2,6 ile iş takip etti.
 Kaynak: https://www.tuik.gov.tr/ https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Yasam-Memnuniyeti-Arastirmasi-2022-49691