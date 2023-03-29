TÜİK'ten çarpıcı rapor: Çocuklar et tüketemiyor
TÜİK, Türkiye'de çocuk politikalarının geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere çocuk nüfusa ilişkin güncel verileri sundu. Rapora göre her gün süt ürünleri tüketen çocukların oranı yüzde 57,8, ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri tüketenlerin oranı yüzde 62,4 oldu. İşte detaylar...
Türkiye Çocuk Araştırması’na göre, her gün süt ürünleri tüketen çocukların oranı yüzde 57,8, ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri tüketenlerin oranı yüzde 62,4, meyve tüketenlerin oranı yüzde 50,5, sebze tüketenlerin oranı yüzde 33, et, tavuk veya balığı tüketenlerin oranı yüzde 12,7 iken, yüzde 32,6’sı şeker veya çikolata tüketiyor.
TÜRKİYE ÇOCUK ARAŞTIRMASI
Türkiye'de çocuk politikalarının geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere çocuk nüfusa ilişkin güncel verileri derlemek, ulusal veri ihtiyaçlarını gidermek ve araştırma sonuçlarından çocuk refahı ile ilgili uluslararası karşılaştırılabilir istatistikleri üretmek amacıyla, alan uygulaması 10 Ekim-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 0-17 yaş grubundaki 14 bin 705 çocuk ile ilgili bilgi derlendi.
ÇOCUKLARIMIZ NASIL BESLENİYOR?
Anneleri/temel bakım verenleri tarafından peynir ve yoğurt gibi hayvan sütünden yapılan yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların oranı %57,8 oldu.
Anneleri tarafından ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların oranı %62,4 iken, meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %50,5, sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %33,0, et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %12,7 ve fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %10,9 oldu.
Şeker veya çikolata gibi tatlıları her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %32,6, cips ve kraker gibi atıştırmalıkları her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %21,4, kola veya şeker içeren diğer alkolsüz içecekleri her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise %15,1 oldu.