Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl? TÜİK çarpıcı istatistikleri açıkladı

DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il, 80,8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79,7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti.

Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis olarak belirlendi. Bunu, 76,2 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Adana izledi.