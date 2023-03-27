Türkiye'de en düşük ve en yüksek sıcaklıklar nerede ölçüldü?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece olarak ölçüldü. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde, yüksek ve düşük sıcaklıklar da görülmekte. Peki Türkiye'de en düşük ve en yüksek sıcaklıklar nerede ölçüldü?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 Temmuz ayında Cizre’de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü.
Bu sıcaklık, Türkiye’de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre’de ölçülmüştü.
- 46.4 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde ölçüldü.
Türkiye’nin en fazla yağış alan yerleri Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Menteşeler, Toroslar ve Güneydoğu Toroslar olarak biliniyor.
Türkiye, ılıman kuşakta yer alan bir ülkedir. Ülkede üç farklı iklim tipi yedi coğrafik bölgede etkili olmaktadır. Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi ve Karasal İklim ülkede görülen iklim türleridir. Türkiye’de iklim özelliklerine bağlı olarak en fazla ve en az yağış alan bölgeler bellidir.
Kaynak: aa.com.tr