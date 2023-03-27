Türkiye'de en düşük ve en yüksek sıcaklıklar nerede ölçüldü?

Türkiye’nin en fazla yağış alan yerleri Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Menteşeler, Toroslar ve Güneydoğu Toroslar olarak biliniyor.

Türkiye, ılıman kuşakta yer alan bir ülkedir. Ülkede üç farklı iklim tipi yedi coğrafik bölgede etkili olmaktadır. Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi ve Karasal İklim ülkede görülen iklim türleridir. Türkiye’de iklim özelliklerine bağlı olarak en fazla ve en az yağış alan bölgeler bellidir.

Kaynak: aa.com.tr