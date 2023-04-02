Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 10 göl
Türkiye Kültür Portalı'nda Türkiye'deki göller hakkında detaylı bilgi alacağınız, muhteşem manzaraları ile mutlaka görülmesi gereken gölleri sizler için derledik. İşte Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 10 göl...
POYRAZLAR GÖLÜ - SAKARYA
Adapazarı’nın kuzeyinde, Poyrazlar Köyü yakınında yer almakta olup, şehir merkezine 8 kilometre mesafededir. 67 hektardır. Sahil uzunluğu 2 bin 400 metredir. Derinliği 3-8 metredir.
GAGA GÖLÜ - ORDU
Fatsa-Aybastı karayolu üzerinde Fatsa İlçesi’nin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gaga Gölü, Örencik Köyü sınırları içindedir. 60 dekarlık bir alanı kaplamaktadır. Gaga Gölü Bolaman Irmağı ile batısındaki Yassıtaş mevkii arasında; yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanı etkileyen heyelan sonucu, yapıyı oluşturan üst Kretase flisleri yüzeyinde oluşmuştur.
SAKLIGÖL - SAKARYA
Saklıgöl, bir tarafta yeşilin, doğanın huzuru ve güzelliği bir tarafta da mavinin ferahlığı İle değişik lezzetler ve yöresel ürünlerin birbirinden lezzetli ve doğal biçimde sunulduğu, hafta sonu ve hafta içi kahvaltı keyfinin yapılacağı bir mekândır.
ABANT GÖLÜ - BOLU
Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde oluşmuş bir krater ve birikinti gölüdür. Park alanında yükseklikleri 1400 metreden 1700 metreye kadar birçok tepe bulunmaktadır. Abant Gölü, yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Abant, hem günübirlik gezip görmek hem de konaklamak amacıyla tercih edilen çok popüler bir tatil merkezidir.