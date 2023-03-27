Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken 13 yer
Gerek coğrafi konumu gerekse tarihi zenginlikleriyle göz kamaştıran Türkiye ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasıyla da oldukça zengin bir kültür birikimine sahiptir. İşte ülkemizde mutlaka görülmesi gereken 13 yer...
1- AMASRA
Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.
2- YEDİGÖLLER
Dağların arasındaki vadilerde zamanla oluşan ve yan yana sıralanan göller Yedigöller olarak anılıyor. Doğa meraklıları için ideal bir mekan.
3- ANİ HARABELERİ
Kars'ta, farklı uygarlıkları simgeleyen eserlerin bulunduğu Ani Harabeleri, en cazip turizm merkezlerinden biri. Farklı uygarlıklara ait cami, kilise, kervansaray ve manastırın yer aldığı mekan tam tarihseverlere göre...
4- ASPENDOZ
Aspendos, amfitiyatrosuyla meşhur bir antik kent. Antalya'nın 49 km. batısında yer alıyor. M.S. 2. yy'da Romalılar tarafından inşa edilen tiyatro 15 bin kişi kapasitesi ile en iyi korunmuş eski yapılardan.