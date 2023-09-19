Türkiye'de ömür kısaldı! Ortalama yaşam süresinde neden geriledik? Daha uzun yaşamak için ne yapılabilir?

Türkiye genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi toplamda 77.5 yıl olarak belirlendi. Bu süre erkekler için 74.8 yıl, kadınlar için ise 80.3 yıl olarak kaydedildi. Bu veriler, 2019-2021 döneminde 77.7 yıl olarak hesaplanmıştı ve bu düşüşün pandemik etkilerden kaynaklandığı düşünülüyor. 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama olarak 17.1 yıl olarak hesaplandı.