Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Türkiye'de kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in verileri
Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ile ilgili TÜİK yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Peki Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in araştırmasının sonuçları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2018-2020 ve 2019-2021" istatistiklerini açıkladı. TÜİK, yaptığı araştırmanın sonucunda Türkiye'de ortalama yaşam süresi ile kadınlarda ve erkeklerde ortama ömrün kaç yıl olduğunu hesapladı.
TÜİK söz konusu bilgileri, 2019-2021 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verilerini kullanarak hesapladı. Çalışma sırasında Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu nüfus kapsam dışında bırakıldı.
TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ NE KADAR?
Doğuşta beklenen yaşam süresi, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanmakta.
Buna göre, Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 2018-2020'de 78,3 yıl iken, 2019-2021'de 77,7 yıla düştü.