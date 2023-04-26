Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Türkiye'de kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in verileri

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ile ilgili TÜİK yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Peki Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in araştırmasının sonuçları...

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Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Türkiye'de kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in verileri - Resim: 1 1 9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2018-2020 ve 2019-2021" istatistiklerini açıkladı. TÜİK, yaptığı araştırmanın sonucunda Türkiye'de ortalama yaşam süresi ile kadınlarda ve erkeklerde ortama ömrün kaç yıl olduğunu hesapladı.

Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Türkiye'de kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in verileri - Resim: 2 2 9

TÜİK söz konusu bilgileri, 2019-2021 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verilerini kullanarak hesapladı. Çalışma sırasında Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu nüfus kapsam dışında bırakıldı.

Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Türkiye'de kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in verileri - Resim: 3 3 9

TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ NE KADAR?

Doğuşta beklenen yaşam süresi, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanmakta.

Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Türkiye'de kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in verileri - Resim: 4 4 9

Buna göre, Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 2018-2020'de 78,3 yıl iken, 2019-2021'de 77,7 yıla düştü.