Türkiye'de ortalama yaşam süresi ne kadar? Türkiye'de kadın-erkek ortalama ömür kaç yıl? İşte TÜİK'in verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2018-2020 ve 2019-2021" istatistiklerini açıkladı. TÜİK, yaptığı araştırmanın sonucunda Türkiye'de ortalama yaşam süresi ile kadınlarda ve erkeklerde ortama ömrün kaç yıl olduğunu hesapladı.