Ucuz uçak bileti nasıl bulunur? İşte 10 ipucu

1. SEYAHAT TARİHLERİNİZİ ESNEK TUTUN

Uçak bileti fiyatları gidilecek döneme bağlı olarak değişiyor. Birçok kişi Yılbaşı, Noel, Kurban ve Şeker Bayramı gibi dönemlerde tatile çıkmayı tercih ediyor. Yine ülkemizde okulların tatil olduğu, en çok izinlerin kullanıldığı Haziran-Ağustos arasındaki dönemde yüksek talepten dolayı uçaklar dolu oluyor.

Bu dönemlerde uçak biletlerinin daha yüksek olduğunu unutmayalım. Seyahat için esnekliğiniz varsa tatil dönemlerinin dışındaki tarihler için seyahat planlayın. Eğer uçuş tarihleriniz bu dönemlerin başlangıç ve bitiş dönemlerine mecburen denk geliyorsa, büyük ihtimalle daha pahalı uçacaksınız anlamına geliyor.

Bu tarihlerde seyahate çıkmanız kesinse sık sık kampanyaları ve uçak bileti fiyatlarını gözden geçirin. Ucuza uçmak için erkenden bilet almanız şart. Tatil zamanınız yaklaşıp da hala bilet almadıysanız sonra bilet fiyatları neden bu kadar yüksek demeyin. Bu dönemlerde nispeten en ucuz bileti ancak sabah oldukça erken veya gece geç saatlerdeki uçuşlarda bulabilirsiniz.