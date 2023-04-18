Ucuz uçak bileti nasıl bulunur? İşte 10 ipucu
Ucuz uçak bileti bulma, uçak bileti kampanyalarını yakalama yeteneği sık seyahat eden gezginlerin uzmanlık alanlarından birisi. Çünkü seyahat etmeyi seviyoruz ve bunun için bir servet ödemeyi istemiyoruz. İşte ucuz uçak bileti bulmanın on yolu...
1. SEYAHAT TARİHLERİNİZİ ESNEK TUTUN
Uçak bileti fiyatları gidilecek döneme bağlı olarak değişiyor. Birçok kişi Yılbaşı, Noel, Kurban ve Şeker Bayramı gibi dönemlerde tatile çıkmayı tercih ediyor. Yine ülkemizde okulların tatil olduğu, en çok izinlerin kullanıldığı Haziran-Ağustos arasındaki dönemde yüksek talepten dolayı uçaklar dolu oluyor.
Bu dönemlerde uçak biletlerinin daha yüksek olduğunu unutmayalım. Seyahat için esnekliğiniz varsa tatil dönemlerinin dışındaki tarihler için seyahat planlayın. Eğer uçuş tarihleriniz bu dönemlerin başlangıç ve bitiş dönemlerine mecburen denk geliyorsa, büyük ihtimalle daha pahalı uçacaksınız anlamına geliyor.
Bu tarihlerde seyahate çıkmanız kesinse sık sık kampanyaları ve uçak bileti fiyatlarını gözden geçirin. Ucuza uçmak için erkenden bilet almanız şart. Tatil zamanınız yaklaşıp da hala bilet almadıysanız sonra bilet fiyatları neden bu kadar yüksek demeyin. Bu dönemlerde nispeten en ucuz bileti ancak sabah oldukça erken veya gece geç saatlerdeki uçuşlarda bulabilirsiniz.
2. BİLETİNİZİ FİYATLARIN EN UYGUN OLDUĞU ZAMANLARDA ALIN
Hafta ortası uçmak, hafta sonu uçmaya göre daha ucuz, çünkü bir çoğumuz hafta sonu bir yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Uzmanlar hafta ortası uçmanın %10 kadar tasarruf sağlayacağını söylüyor. En uygun bilet bulmak için bakacağımız gün çarşamba ve perşembe öğleden sonrası; bunu salı ve cumartesi günleri izliyor.
Ülke içi uçuşlarda en uygun fiyatları yakalama dönemi 21 gün öncesi. Bu dönemdeki fiyatlar ortalama fiyat %8 daha ucuz. Son 2 haftada bilet fiyatları ortalama fiyatlara göre %5 artıyor, son hafta ise bu oran %30’a çıkıyor.
Uluslararası bilet fiyatlarında, yerel uçak bileti fiyatlarındaki kadar dalgalanma olmuyor. Seyahat tarihinden 34 gün öncesindeki fiyatlar, 6 ay öncesindeki fiyatlara göre %4 daha düşük (Kaynak: Kayak).
Seyahatin 28 gün öncesine kadar bilet fiyatları hemen hemen aynı seyrediyor. Seyahatten 18-28 gün önceki fiyatlar en uygun fiyatlar. (Kaynak: Expedia).
Türkiye’den seyahat etmek için yıl içerisinde en uygun zaman olarak Mayıs ayı ön plana çıkıyor. Hafta içi olan uçuşları ve tatil dönemine denk gelmeyen tarihleri tercih edin.
Yukarıdaki tüm veriler ortalama verilere göre hazırlanmış veriler. Sizin uçacağınız tarihe, şehre, güne göre değişiklik gösterebilir. Bir yerde kalabalıkları çekecek bir festival, spor aktivitesi veya kongre varsa diğer birçok sebepten bağımsız talepten dolayı fiyatlar çok hızlı yükselebilir.
Tam tersi gideceğiniz şehirdeki siyasi iktidarsızlık, hava durumu şartları, güven kırıcı haberler gibi olumsuz bir durum uçak bileti fiyatlarında düşmeye yol açabilir. Yine de yukarıdaki bilgileri aklınızda tutun.
Aklınızda kalması gereken özet; en geç seyahatinizden 40 gün öncesinden itibaren ucuz bilet bulma araştırmasına başlayın. Bunu günlük yapılması gereken bir iş olarak görün ve düzenli olarak fiyatları takipte tutun.
3. HAVAYOLLARININ MAİL LİSTELERİNE KAYDOLUN
En ucuz kampanyalı uçak bilet fiyatları için hep tetikte olun. Promosyon uygulanan koltuk sayısı genellikle çok az olduğundan acele etmek gerekiyor. Kampanyalardan erken haberdar olmak için havayolu ve bilet satışı yapan web sitelerinin e-posta listelerine kaydolun. Bu ucuz bilet bulmak için yapmanız gereken en önemli şey!
İlginizi çeken bir destinasyona dair promosyonlu uçuşlar duyurulduğunda gecikmeden biletlerinizi alın. Aynı şekilde havayolu firmalarının sosyal medya hesaplarını takip edin. Bazen kampanyalar ilk önce/sadece Facebook veya Twitter hesaplarından duyurulur.
Geçen gün bir arkadaşım arayıp Madrid’e 105€’ya bir kampanya olduğunu söyledi. Haberi havayolu firmasının duyurduğu kampanya mailinden öğrenmişti. 10 dakikada karar verip biletini aldı. Aynı bilet kampanya sonrası (şimdilik) 70 TL daha pahalı.
Aklınızda kalması gereken özet; Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolu Jet, Onur Air, SunExpress e-posta listelerine kaydolun.
4. UÇAK BİLETİ ARAMA MOTORLARINI KULLANIN
Gelişen teknoloji ve yenilenen sektör her geçen gün farklı imkanlarla tüketicinin karşısına çıkarken beraberinde pek çok cazip seçenekleri de getiriyor. Uçak bileti arama motorlarının akıllı telefonların hayatımıza kattığı en güzel konforlardan biri olduğunu düşünüyorum.
Havayolu firmalarının sayfalarına girip nereye uçacağınızı ve tarihleri tek tek gireceğimize bu işi bizim yerimize yapan uçak bileti arama motorlarını deneyin. Tüm uçak biletleri için en hesaplı karşılaştırmaları sunan uçak bileti arama motorları sık kullanılanlara eklemeniz gereken siteler olmalı.
Bilet bulmak için yapacağımız zahmetli araştırmayı bizim yerimize pratik ve inanılmaz hızlı şekilde yapıyorlar. En güncel fırsatları bulup karşılaştırıyor ve böylece en güncel fırsatları bize sunuyorlar.