Vize başvurusunda yeni dönem: Meclis'te kabul edildi! Artık bunu yapmanız gerekecek
Yurt dışına çıkmak için gereken vize işlemleriyle ilgili yeni bir dönem başlıyor. TBMM'de kabul edilen teklife göre, vize işlemleri artık Dışişleri Vakfı tarafından yürütülecek. Peki yurt dışına çıkmak için ne yapmak gerekece? Dışişleri Bakanlığı vize başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
Türkiye'den yurt dışına çıkmak için gerekli olan işlemlerin başında vize almak geliyor. Son zamanlarda Türk vatandaşları bu konuda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Vize başvurularının karmaşık bir hale gelmesi ve ortaya çıkardığı maliyet, çok sayıda kişinin seyahat planlarını da zorlaştırıyor.
Vize işlemlerinde faaliyet gösteren aracı firmalar söz konusu süreci kolaylaştırmayı amaçlasa da ek maliyetler ve başka sorunlar yaratabiliyor. Türk vatandaşları, özellikle Schengen bölgesi ülkeleri ve ABD gibi yerler için vize başvuru sürecinde birçok evrak ve prosedürle uğraşmak zorunda kalıyor. Vize işlemleri için gerekli belgelerin toplanmasının yanı sıra randevu alınması ve mülakat süreçleri, zaman alıcı ve yorucu olabiliyor.
VİZE İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Yurt dışına çıkmak isteyenlerin yapması gereken vize işlemleriyle ilgili yeni bir dönem Türkiye'de başlıyor. Konuyla ilgili değişiklikler içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki vize işlemleri için artık ne yapmak gerekecek? Vize nasıl alınır? İşte detaylar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların vize işlemleri artık Dışişleri Vakfı tarafından yürütülecek. Bu düzenleme ile vize işlemlerinden elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı yeniden hazineye kazandırılacak.