Vize başvurusunda yeni dönem: Meclis'te kabul edildi! Artık bunu yapmanız gerekecek

Vize işlemlerinde faaliyet gösteren aracı firmalar söz konusu süreci kolaylaştırmayı amaçlasa da ek maliyetler ve başka sorunlar yaratabiliyor. Türk vatandaşları, özellikle Schengen bölgesi ülkeleri ve ABD gibi yerler için vize başvuru sürecinde birçok evrak ve prosedürle uğraşmak zorunda kalıyor. Vize işlemleri için gerekli belgelerin toplanmasının yanı sıra randevu alınması ve mülakat süreçleri, zaman alıcı ve yorucu olabiliyor.