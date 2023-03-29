Geleceğin Kapadokya’sı: Frig Vadisi

KYBELE'YE ADANMIŞ TAPINAKLAR MEVCUT

Volkan tüfünün kolay işlenebilir bir kayaç olması Friglerin bunları oyma ve yontma yoluyla çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlamıştır. O dönemden ana tanrıça Kybele’ ye adanmış açık hava tapınakları, sunaklar ve kaya mezarları ile savunma ve barınma amaçlı pek çok yapı günümüze ulaşmıştır.