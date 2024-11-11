Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste
TÜİK, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini sıraladı. Peki yaşam süresi en uzun olan iller hangileri? İte şehir şehir erkek ve kadın yaşam süreleri...
KİLİS
Erkek: 72.3
Kadın: 77.6
Genel Ortalama: 75
VAN
Erkek: 73.2
Kadın: 78.0
Genel Ortalama: 75,6
AĞRI
Erkek: 73.7
Kadın: 77.5
Genel Ortalama: 75.6
ARDAHAN
Erkek: 73.5
Kadın: 79.9
Genel Ortalama: 79.9
GAZİANTEP
Erkek: 76.7
Kadın: 79.5
Genel Ortalama: 76.7
KÜTAHYA
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9
AFYONKARAHİSAR
Erkek: 74.6
Kadın: 79.4
Genel Ortalama: 77
KIRIKKALE
Erkek: 74.6
Kadın: 79.6
Genel Ortalama: 77
TEKİRDAĞ
Erkek: 74.4
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.1
KIRKLARELİ
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9
ERZURUM
Erkek: 74.9
Kadın: 79.7
Genel Ortalama: 77.3
HAKKARİ
Erkek: 74.4
Kadın: 79.1
Genel Ortalama: 77.3
MANİSA
Erkek: 74.4
Kadın: 80.4
Genel Ortalama: 77.4
ADANA
Erkek: 74.5
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.4
ŞANLIURFA
Erkek: 74.1
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.4
BURSA
Erkek: 74.9
Kadın: 80.1
Genel Ortalama: 77.5
SAKARYA
Erkek: 74.8
Kadın: 80.3
Genel Ortalama: 77.5
BİTLİS
Erkek: 75
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.5
KASTAMONU
Erkek: 74.6
Kadın: 80.5
Genel Ortalama: 77.5
MUŞ
Erkek: 74.2
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 77.5
BAYBURT
Erkek: 74.4
Kadın: 80.8
Genel Ortalama: 77.5
ESKİŞEHİR
Erkek: 75.2
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.5
NEVŞEHİR
Erkek: 74.9
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.6
TOKAT
Erkek: 75.1
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.6
BALIKESİR
Erkek: 74.8
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.6
BARTIN
Erkek: 74.8
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.6
BİLECİK
Erkek: 74.8
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.7
ÇANAKKALE
Erkek: 74.4
Kadın: 81.2
Genel Ortalama: 77.7
KARS
Erkek: 75.1
Kadın: 80.3
Genel Ortalama: 77.7
DÜZCE
Erkek: 75
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.7
EDİRNE
Erkek: 74.8
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 77.7
AMASYA
Erkek: 75
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.8
SİVAS
Erkek: 74.8
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 77.8
BİNGÖL
Erkek: 75.5
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.8
YOZGAT
Erkek: 75
Kadın: 80.7
Genel Ortalama: 77.8
HATAY
Erkek: 75.6
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.9
KOCAELİ
Erkek: 75.5
Kadın: 80.3
Genel Ortalama: 77.9
ZONGULDAK
Erkek: 75
Kadın: 80.7
Genel Ortalama: 77.9
SİİRT
Erkek: 74.6
Kadın: 81.2
Genel Ortalama: 77.9
KAYSERİ
Erkek: 75.3
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 78
ŞIRNAK
Erkek: 74.1
Kadın: 81.7
Genel Ortalama: 78
UŞAK
Erkek: 75.7
Kadın: 80.4
Genel Ortalama: 78
KONYA
Erkek: 75.6
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 78.1
SAMSUN
Erkek: 75.1
Kadın: 81.1
Genel Ortalama: 78.2
DİYARBAKIR
Erkek: 75.1
Kadın: 81.1
Genel Ortalama: 78.2
KIRŞEHİR
Erkek: 75.3
Kadın: 81
Genel Ortalama: 78.2
AKSARAY
Erkek: 75.5
Kadın: 80.8
Genel Ortalama: 78.2
ÇANKIRI
Erkek: 75.3
Kadın: 81.3
Genel Ortalama: 78.2
MERSİN
Erkek: 75.5
Kadın: 81
Genel Ortalama: 78.3
IĞDIR
Erkek: 75.9
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 78.3
ÇORUM
Erkek: 75.6
Kadın: 81.1
Genel Ortalama: 78.3
NİĞDE
Erkek: 75.4
Kadın: 81.3
Genel Ortalama: 78.4
ELAZIĞ
Erkek: 76
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 78.5
KARABÜK
Erkek: 75.5
Kadın: 81.7
Genel Ortalama: 78.5
OSMANİYE
Erkek: 75.9
Kadın: 81.3
Genel Ortalama: 78.6
SİNOP
Erkek: 76
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 78.6
YALOVA
Erkek: 75.6
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.6
BURDUR
Erkek: 75.9
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.6
İSTANBUL
Erkek: 75.8
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 78.7
AYDIN
Erkek: 75.7
Kadın: 81.8
Genel Ortalama: 78.7
ISPARTA
Erkek: 76.2
Kadın: 81.2
Genel Ortalama: 78.7
BATMAN
Erkek: 75.4
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.7
İZMİR
Erkek: 75.8
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.8
MALATYA
Erkek: 75.9
Kadın: 81.8
Genel Ortalama: 78.8
DENİZLİ
Erkek: 76.1
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 78.8
KARAMAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
ERZİNCAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
KAHRAMANMARAŞ
Erkek: 76.8
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 79.1
BOLU
Erkek: 76.5
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.2
ARTVİN
Erkek: 76
Kadın: 82.7
Genel Ortalama: 79.3
ANTALYA
Erkek: 76.6
Kadın: 82
Genel Ortalama: 79.2
ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5