Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste

TÜİK, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini sıraladı. Peki yaşam süresi en uzun olan iller hangileri? İte şehir şehir erkek ve kadın yaşam süreleri...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
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Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 1

KİLİS

Erkek: 72.3
Kadın: 77.6
Genel Ortalama: 75

1 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 2

VAN

Erkek: 73.2
Kadın: 78.0
Genel Ortalama: 75,6

2 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 3

AĞRI

Erkek: 73.7
Kadın: 77.5
Genel Ortalama: 75.6

3 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 4

ARDAHAN

​Erkek: 73.5
Kadın: 79.9
Genel Ortalama: 79.9

4 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 5

GAZİANTEP

Erkek: 76.7
Kadın: 79.5
Genel Ortalama: 76.7

5 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 6

KÜTAHYA

Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9

6 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 7

AFYONKARAHİSAR

Erkek: 74.6

Kadın: 79.4

Genel Ortalama: 77

7 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 8

KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel Ortalama: 77

8 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 9

TEKİRDAĞ

Erkek: 74.4

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.1

9 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 10

KIRKLARELİ
 

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9

10 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 11

ERZURUM
 

Erkek: 74.9

Kadın: 79.7

Genel Ortalama: 77.3

11 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 12

HAKKARİ
 

Erkek: 74.4

Kadın: 79.1

Genel Ortalama: 77.3

12 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 13

MANİSA
 

Erkek: 74.4

Kadın: 80.4

Genel Ortalama: 77.4

13 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 14

ADANA

Erkek: 74.5

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.4

14 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 15

ŞANLIURFA

Erkek: 74.1

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.4

15 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 16

BURSA

Erkek: 74.9

Kadın: 80.1

Genel Ortalama: 77.5

16 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 17

SAKARYA

Erkek: 74.8

Kadın: 80.3

Genel Ortalama: 77.5

17 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 18

BİTLİS
 

Erkek: 75

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.5

18 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 19

KASTAMONU
 

Erkek: 74.6

Kadın: 80.5

Genel Ortalama: 77.5

19 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 20

MUŞ
 

Erkek: 74.2

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.5

20 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 21

BAYBURT
 

Erkek: 74.4

Kadın: 80.8

Genel Ortalama: 77.5

21 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 22

ESKİŞEHİR
 

Erkek: 75.2

Kadın:  80

Genel Ortalama: 77.5

22 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 23

NEVŞEHİR
 

Erkek: 74.9

Kadın:  80.2

Genel Ortalama: 77.6

23 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 24

TOKAT
 

Erkek: 75.1

Kadın:  80.2

Genel Ortalama: 77.6

24 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 25

BALIKESİR

Erkek: 74.8

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.6

25 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 26

BARTIN

Erkek: 74.8

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.6

26 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 27

BİLECİK
 

Erkek: 74.8

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.7

27 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 28

ÇANAKKALE
 

Erkek: 74.4

Kadın: 81.2

Genel Ortalama: 77.7

28 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 29

KARS
 

Erkek: 75.1

Kadın: 80.3

Genel Ortalama: 77.7

29 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 30

DÜZCE
 

Erkek: 75

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.7

30 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 31

EDİRNE
 

Erkek: 74.8

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.7

31 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 32

AMASYA
 

Erkek: 75

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.8

32 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 33

SİVAS
 

Erkek: 74.8

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.8

33 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 34

BİNGÖL
 

Erkek:  75.5

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.8

34 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 35

YOZGAT
 

Erkek: 75

Kadın: 80.7

Genel Ortalama: 77.8

35 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 36

HATAY

Erkek:  75.6
Kadın:  80.2

Genel Ortalama: 77.9

36 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 37

KOCAELİ

Erkek: 75.5

Kadın: 80.3

Genel Ortalama: 77.9

37 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 38

ZONGULDAK

Erkek: 75

Kadın:  80.7

Genel Ortalama: 77.9

38 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 39

SİİRT

Erkek: 74.6

Kadın: 81.2

Genel Ortalama: 77.9

39 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 40

KAYSERİ

Erkek: 75.3

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 78

40 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 41

ŞIRNAK

Erkek: 74.1

Kadın: 81.7

Genel Ortalama: 78

41 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 42

UŞAK

Erkek: 75.7

Kadın: 80.4

Genel Ortalama: 78

42 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 43

KONYA

Erkek: 75.6

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 78.1

43 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 44

SAMSUN

Erkek: 75.1

Kadın: 81.1

Genel Ortalama: 78.2

44 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 45

DİYARBAKIR

Erkek: 75.1

Kadın: 81.1

Genel Ortalama: 78.2

45 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 46

KIRŞEHİR

Erkek: 75.3

Kadın: 81

Genel Ortalama: 78.2

46 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 47

AKSARAY

Erkek: 75.5

Kadın: 80.8

Genel Ortalama: 78.2

47 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 48

ÇANKIRI

Erkek: 75.3

Kadın: 81.3

Genel Ortalama: 78.2

48 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 49

MERSİN

Erkek: 75.5

Kadın: 81

Genel Ortalama: 78.3

49 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 50

IĞDIR

Erkek: 75.9

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 78.3

50 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 51

ÇORUM

Erkek: 75.6

Kadın:  81.1

Genel Ortalama: 78.3

51 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 52

NİĞDE

Erkek: 75.4

Kadın: 81.3

Genel Ortalama: 78.4

52 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 53

ELAZIĞ

Erkek: 76

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 78.5

53 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 54

KARABÜK

Erkek: 75.5

Kadın: 81.7

Genel Ortalama: 78.5

54 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 55

OSMANİYE

Erkek: 75.9

Kadın: 81.3

Genel Ortalama: 78.6

55 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 56

SİNOP

Erkek: 76

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 78.6

56 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 57

YALOVA

Erkek: 75.6

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.6

57 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 58

BURDUR

Erkek: 75.9

Kadın:  81.9

Genel Ortalama: 78.6

58 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 59

İSTANBUL

Erkek: 75.8

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 78.7

59 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 60

AYDIN

Erkek: 75.7

Kadın: 81.8

Genel Ortalama: 78.7

60 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 61

ISPARTA

Erkek: 76.2

Kadın: 81.2

Genel Ortalama: 78.7

61 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 62

BATMAN

Erkek: 75.4

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.7

62 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 63

İZMİR

Erkek: 75.8

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.8

63 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 64

MALATYA

Erkek: 75.9

Kadın: 81.8

Genel Ortalama: 78.8

64 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 65

DENİZLİ

Erkek: 76.1

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 78.8

65 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 66

KARAMAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

66 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 67

ERZİNCAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

67 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 68

KAHRAMANMARAŞ

Erkek: 76.8

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 79.1

68 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 69

BOLU

Erkek: 76.5

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.2

69 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 70

ARTVİN

Erkek: 76

Kadın: 82.7

Genel Ortalama: 79.3

70 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 71

ANTALYA

Erkek: 76.6

Kadın: 82

Genel Ortalama: 79.2

71 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 72

ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

72 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 73

ADIYAMAN

Erkek:  76.6

Kadın:  82.5

Genel Ortalama: 79.5

73 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 74

RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

74 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 75

ORDU

Erkek: 76.6

Kadın:  83

Genel Ortalama: 79.8

75 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 76

TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

76 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 77

GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

77 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 78

GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

78 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 79

MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

79 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 80

MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

80 81
Yaşam süresi en uzun şehirler belli oldu! İşte o liste - Resim: 81

TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

81 81
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