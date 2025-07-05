Yaz aylarında araç içinde bırakılan bazı eşyalar patlama riski taşıyor

Özellikle yaz aylarında, park halindeki araçlar adeta fırına dönüşebilir. Bu yüksek ısı, basınçlı kutular, yanıcı içerikli ürünler ve bazı elektronik eşyalar için ciddi tehlikeler yaratır. Bu tür eşyalar hem patlama riski taşır hem de ciddi yaralanmalara neden olabilir.