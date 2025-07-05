Yaz aylarında araç içinde bırakılan bazı eşyalar patlama riski taşıyor
Yaz aylarında araç içinde bırakılan bazı eşyalar, artan sıcaklık nedeniyle ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Uzmanlar, patlama riski taşıyan ürünlere karşı sürücüleri uyarıyor ve araç içindeki sıcaklığın hızla yükseldiğine dikkat çekiyor.
Özellikle yaz aylarında, park halindeki araçlar adeta fırına dönüşebilir. Bu yüksek ısı, basınçlı kutular, yanıcı içerikli ürünler ve bazı elektronik eşyalar için ciddi tehlikeler yaratır. Bu tür eşyalar hem patlama riski taşır hem de ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Peki, sıcak havada aracınızda bırakmamanız gereken eşyalar hangileri?
Gazlı içecek kutuları ve aerosol spreyler yüksek risk taşır; içlerindeki basınç ısınmayla artarak patlamaya yol açabilir.
Çakmaklar da araç içinde tutulmamalı, çünkü içindeki gaz genleşip patlayabilir. Ayrıca, güneş kremi gibi tüp veya şişedeki ürünler de aşırı ısınma nedeniyle patlayabilir veya sızabilir.
TELEFONLAR VE ŞARJ CİHAZLARI DA RİSK TAŞIYOR
Taşınabilir şarj cihazları (powerbank) ve lityum iyon pillerle çalışan elektronik cihazlar aşırı ısındığında kısa devre yapıp yangına yol açabilir.
Ayrıca, solunum spreyleri ve insülin gibi sıcaklığa duyarlı ilaçlar da yüksek sıcaklarda bozulabilir ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
Son olarak, içinde sıvı bulunan plastik şişeler aşırı ısınma nedeniyle genleşip patlayabilir. Ayrıca, bu tür cisimler güneş ışığını odaklayarak yangın riski oluşturabilir; bu durum güneş gözlükleri için de geçerlidir. Yazın araçta bu eşyaları bırakmamak, güvenliğiniz için önemlidir.