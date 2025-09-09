Yedi günde mutluluğa ulaşmanın yolları: İşte haftalık plan!

ÇARŞAMBA: TAKDİR EDİN VE ŞÜKREDİN

Yakınlarınızı bir an için hayatınızdan çıkarmayı hayal edin. Bu “zihinsel çıkarma” egzersizi, sevdiklerinizi daha çok takdir etmenizi sağlıyor. Ayrıca düzenli şükretmek, bilimsel olarak daha yüksek yaşam memnuniyeti ve pozitif ruh hali ile ilişkilendiriliyor.