Yemekten Hemen Sonra Çay İçenler Yandı! Kanser Riski Yüzde 100 Artıyor
Çayın kültürümüzdeki yeri ayrıdır. Sabah kahvaltısında, öğle arasında, sohbet arasında sıcacık bir çay içmek isteriz. Peki yemekten hemen sonra içilen çayın kanser riskini arttırdığını bilseniz yine de içer misiniz? İşte yemekten sonra içilen çayın riskleri...
Türk toplumu olarak oldukça geniş bir çay kültürüne sahibiz. Nerede olursak olalım bir çay mutlaka ikram edilir. Çayın en çok tüketildiği an ise yemekten sonraki andır. Peki yemekten sonra çay içmenin kanser riskini arttırdığını biliyor muydunuz?
Çünkü yemekten hemen sonra içilen çay, demir içeren besin tüketildiyse, yemekle birlikte alınan demir (Fe) mineralinin vücut tarafından kullanımını sınırlar. Bunun anlaması ise şudur. Örneğin; yemekte kırmızı et yemişseniz, yemeğin hemen ardından çay içtiğinizde vücudunuz, köfteden gelen demirden tam olarak faydalanamayacaktır; çünkü çayda bulunan 'tanen', demirle bağlanarak demir emilimini azaltıcı etki gösterir. Kahve için de aynı şey geçerlidir.
EN AZ 1 SAAT SONRA İÇİLMELİ
Yemekten 1 saat sonra içilen çayın demir emilimini etkilemediği biliniyor. Peki yeteri kadar demir alınamazsa ne olur?
Demir eksikliği anemi denilen kansızlık hastalığına yol açar. Demir eksikliğine dayalı kansızlıkta, renk solukluğu, halsizlik, yürüyüş ve hareketlerde isteksizlik, efora tahammülsüzlük görülür.
BUNLARA DİKKAT EDİLMELİ
Özellikle anemi hastalarının yemekten sonra çay içmemeleri gerekir. Çay tüketimi yemekten en az 1 saat sonra olmalıdır. Çayı açık ve limon ekleyerek içebiliriz. Böylece bir miktar C vitamini de almış olacaksınız.