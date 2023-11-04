Yemekten Hemen Sonra Çay İçenler Yandı! Kanser Riski Yüzde 100 Artıyor

Çünkü yemekten hemen sonra içilen çay, demir içeren besin tüketildiyse, yemekle birlikte alınan demir (Fe) mineralinin vücut tarafından kullanımını sınırlar. Bunun anlaması ise şudur. Örneğin; yemekte kırmızı et yemişseniz, yemeğin hemen ardından çay içtiğinizde vücudunuz, köfteden gelen demirden tam olarak faydalanamayacaktır; çünkü çayda bulunan 'tanen', demirle bağlanarak demir emilimini azaltıcı etki gösterir. Kahve için de aynı şey geçerlidir.