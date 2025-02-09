YouTube’un mutfak şampiyonları: İşte en çok aboneye sahip kanallar...
YouTube’da yemek tarifleri büyük ilgi görüyor! Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı "YouTube Rating Report" serisinin son raporu, yemek tarifi kanallarının rekabetini gözler önüne serdi. İzlenme ve abone sayılarına göre en popüler şefler belli oldu. İşte o kanallar...
Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi’nin gerçekleştirdiği analiz, YouTube’daki yemek tarifi kanallarının rekabetini detaylarıyla ortaya koydu. 31 Ocak 2025 itibarıyla geriye dönük yapılan çalışmada, en çok izlenen ve en fazla aboneye sahip şefler belirlendi. Rakamlar, mutfağa duyulan ilginin her geçen gün arttığını gözler önüne sererken, zirvede CZN Burak yer aldı!
Marketing Türkiye'nin haberine göre, ilk 10 yemek kanalı arasında 9'u 1 milyar izlenme barajını aşmış durumda. Ancak listenin zirvesinde 8 milyar izlenmeyi geçen Burak Özdemir (CZN Burak) büyük fark yarattı. Onu "Karadenizli Maceracı", Nefis Yemek Tarifleri ve Tuba Geçkil takip etti.
Daha önce yayınlanan YouTube Rating Report’larında erkeklerin ağırlıkta olduğu görülürken, yemek tarifi kanallarında kadınların öne çıkması dikkat çekti. Rapora göre, tarif verenlerin %76’sı kadın, %24’ü ise erkek.
Kadın şefler arasında sıra dışı pastalarıyla tanınan Tuba Geçkil en çok izlenen isim olurken, onu Refika Birgül takip etti. Erkek şefler arasında ise CZN Burak’ın ardından Gani Çağlar Sandıkkaya, Ferhat Bora, Emir Eldemir ve Uğur Kardaş yer aldı.
İşte “YouTube Rating Report: Yemek Tarifi Kanalları” sonuçları