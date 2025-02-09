YouTube’un mutfak şampiyonları: İşte en çok aboneye sahip kanallar...

Daha önce yayınlanan YouTube Rating Report’larında erkeklerin ağırlıkta olduğu görülürken, yemek tarifi kanallarında kadınların öne çıkması dikkat çekti. Rapora göre, tarif verenlerin %76’sı kadın, %24’ü ise erkek.

Kadın şefler arasında sıra dışı pastalarıyla tanınan Tuba Geçkil en çok izlenen isim olurken, onu Refika Birgül takip etti. Erkek şefler arasında ise CZN Burak’ın ardından Gani Çağlar Sandıkkaya, Ferhat Bora, Emir Eldemir ve Uğur Kardaş yer aldı.