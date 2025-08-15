Z kuşağı "yaşamak için en iyi şehir" dedi, liste tüm ezberleri bozdu! İşte dünya gençlerine göre en yaşanabilir 10 şehir
Time Out’un 30 yaş altı gençlerle yaptığı dev anket sonuçlandı. Z kuşağının favori şehirleri listesinde şaşırtan değişiklikler var. İşte gençlerin gözünden dünyanın en yaşanabilir 10 şehri...
Time Out, ilk kez 30 yaş altına özel hazırladığı “Dünyanın En İyi Şehirleri” listesini yayımladı.
Ocak ayında 18 bin 500 katılımcıyla yapılan anketin sonucunda, gençlerin yaşam, eğlence ve kültür tercihleri doğrultusunda şekillenen liste dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Z kuşağı, küresel tercihleriyle yaşam kalitesi, sosyal bağlantılar ve kültürel zenginlikleri ön planda tuttu.
Time Out’un açıkladığı listeye göre, Z kuşağı tercihlerinde zirvede Tayland’ın başkenti Bangkok yer aldı.
NTV'ye göre, gençler Bangkok’u; mutluluk seviyesi, uygun fiyatlı yaşam koşulları ve yeni insanlarla tanışma kolaylığı nedeniyle dünyanın en iyi şehri olarak seçti.
İŞTE Z KUŞAĞINA GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 10 ŞEHRİ
1. Bangkok, Tayland
2. Melbourne, Avustralya
3. Cape Town, Güney Afrika
4. New York, ABD
5. Kopenhag, Danimarka
6. Barcelona, İspanya
7. Edinburgh, İskoçya
8. Mexico City, Meksika
9. Londra, İngiltere
10. Şanghay, Çin