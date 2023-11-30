Gastronomi dünyasının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Avcı Böreği, çay saatlerinizi zenginleştirecek muazzam bir tarifle karşınızda. Bu pratik tarifle, hem göz alıcı sunumu hem de nefis iç harcıyla damaklarınıza şölen yaşatacak bu böreği evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Tarife göz atarak adım adım uygulayabileceğiniz bu tarif, 4-6 kişilik porsiyonlarıyla aileniz ve misafirleriniz için ideal bir lezzet sunuyor.

Avcı Böreği Nasıl Yapılır? Orijinal Avcı Böreği Tarifi

Malzemeler:

4 adet yufka

300 gr kıyma

3-4 küçük soğan

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 Türk kahve fincanı ince bulgur

1 kaşık biber salçası (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

Arası için:

1 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yumurta

Galeta unu

Yapılışı:

İç harcı hazırlamak için kıymayı biraz sıvı yağ ile hafif renk alana kadar kavurun.

Yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavurmaya devam edin. İhtiyaç duyulduğunda biraz daha yağ ekleyebilirsiniz.

Bulguru sıcak su ile ıslatın.

Kıyma ve soğan kavrulduktan sonra içerisine ıslattığınız bulguru, ceviz içini, tuzunu ve baharatları ekleyip 1-2 dakika daha karıştırarak ocaktan alın.

Su ve sıvı yağı karıştırarak sosu hazırlayın.

Bir yufkayı serip sos karışımını her yerine sürün.

Üzerine ikinci yufkayı serin.

Tekrar sosu sürüp yufkayı 8 eşit parçaya bölün.

Uzun kenarlara kıymalı içten koyun ve yanlardan katlayarak sıkı ancak gevşek olacak şekilde sarın.

Diğer iki yufkaya da aynı işlemleri uygulayın.

Kalan sos ve yağ karışımına yumurta kırıp çırpın.

Börekleri önce bu karışıma sonra galeta ununa bulayıp tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis yapın ve bu muhteşem Avcı Böreği'nin tadını çıkarın. Afiyet olsun!

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes börek tarifi, çay saatlerinizi renklendirecek ve sevdiklerinizle paylaşmaktan keyif alacağınız bir lezzet sunacak. Herkesin beğenisini kazanacak Avcı Böreği tarifi ile evde şef olmaya hazır mısınız?