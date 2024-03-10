Balıkesir'de ne yenir? Balıkesir'de yemeden durmamanız gereken yiyecekler!
Balıkesir'de ne yenir sizler için detaylı şekilde araştırdık. Balıkesir'in en ünlü ve en leziz yemeklerini tatmadan asla Balıkesir'den dönmemelisiniz. Daha önce adını hiç duymadığınız o yemekler!
Balıkesir'in zeytinlikleriyle ünlü olması nedeniyle taze zeytin ve zeytinyağlı yemekler oldukça yaygındır. Zeytinyağlı yaprak sarma, zeytin salatası ve zeytinyağlı enginar gibi çeşitler bulunur.
Perde Pilavı ince yufkaların arasına özel bir iç pilavın konulmasıyla hazırlanan bir pilav çeşididir. Yufkaların kat kat açılması ve arasına pilavın yayılmasıyla oluşan görüntüsü nedeniyle "perde" adını alır.
Kellepaça Çorbası dana kellesi ve ayaklarının haşlanmasıyla hazırlanan besleyici bir çorba çeşididir. Genellikle kahvaltıların yanında veya özel günlerde tüketilir. Ayrıca birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir.
Çılbır ince dilimlenmiş ekmeklerin üzerine yoğurt ve üzerine kızartılmış tereyağı ve kırmızı biber serpilerek yapılan bir kahvaltı yemeğidir. Üzerine genellikle haşlanmış yumurta da konur.