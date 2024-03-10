Balıkesir'de ne yenir? Balıkesir'de yemeden durmamanız gereken yiyecekler!

Balıkesir'de ne yenir sizler için detaylı şekilde araştırdık. Balıkesir'in en ünlü ve en leziz yemeklerini tatmadan asla Balıkesir'den dönmemelisiniz. Daha önce adını hiç duymadığınız o yemekler!

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Editör: Hasan Erdem Çelik
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Balıkesir'de ne yenir? Balıkesir'de yemeden durmamanız gereken yiyecekler! - Resim: 1

Balıkesir'in zeytinlikleriyle ünlü olması nedeniyle taze zeytin ve zeytinyağlı yemekler oldukça yaygındır. Zeytinyağlı yaprak sarma, zeytin salatası ve zeytinyağlı enginar gibi çeşitler bulunur.

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Balıkesir'de ne yenir? Balıkesir'de yemeden durmamanız gereken yiyecekler! - Resim: 2

Perde Pilavı ince yufkaların arasına özel bir iç pilavın konulmasıyla hazırlanan bir pilav çeşididir. Yufkaların kat kat açılması ve arasına pilavın yayılmasıyla oluşan görüntüsü nedeniyle "perde" adını alır.

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Balıkesir'de ne yenir? Balıkesir'de yemeden durmamanız gereken yiyecekler! - Resim: 3

Kellepaça Çorbası dana kellesi ve ayaklarının haşlanmasıyla hazırlanan besleyici bir çorba çeşididir. Genellikle kahvaltıların yanında veya özel günlerde tüketilir. Ayrıca birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir.

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Balıkesir'de ne yenir? Balıkesir'de yemeden durmamanız gereken yiyecekler! - Resim: 4

Çılbır ince dilimlenmiş ekmeklerin üzerine yoğurt ve üzerine kızartılmış tereyağı ve kırmızı biber serpilerek yapılan bir kahvaltı yemeğidir. Üzerine genellikle haşlanmış yumurta da konur.

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