Cennet Künkü Tatlısını Daha Hiç Duymuş Muydunuz? İşte Lezzetine Doyamayacağınız Cennet Künkü Tarifi
MasterChef Türkiye, yarışmasına heyecan katmak için şehirler geziyor. Bu seferki durakları ise Bursa oldu. Yarışmacılar, Bursa'nın yöresel lezzetlerini olan Cennet Künkünü en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler. Peki Cennet Künkü nedir? Nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
MALZEMELER;
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 adet yumurta
- Yarım paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 tutam tuz
- Aldığı kadar un. Hamur, ele yapışmayan bir kıvamda olmalı.
ŞERBETİ İÇİN;
- 7 bardak su
- 7 bardak şeker
- Kızartması için sıvıyağ
CENNET KÜNKÜ TARİFİ
- Öncelikle hamur malzemelerimizi karıştırın.. Hazırlanan hamuru iki eşi parçaya bölerek dinlendirin.
- Hazırlanan hamur karışımını kenara koyup şerbetini hazırlayın ve soğumaya bırakın.
- İki parçaya böldüğünüz hamurları merdane yardımı ile çok kalın olmayacak şekilde açın.
- Hamuru uzun uzun kesin ve temiz bir besle üstünü örtün.
- Derin bir kabın içinde yağı dökün.
- Kızaran yağı orta dereceye alın ve hamurları uzunlamasına içine atın.
- Hamuru, çatal yardımı ile döndürecek kızartın.
- Çıkardığını parçayı yine çatal yardımı ile şerbetin içine atın ve bekletin.
- Üzerine isteğe bağlı olarak antep fıstığı ve hindistan cevizi ekleyebilirsiniz?