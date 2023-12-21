Cennet Künkü Tatlısını Daha Hiç Duymuş Muydunuz? İşte Lezzetine Doyamayacağınız Cennet Künkü Tarifi

- Kızaran yağı orta dereceye alın ve hamurları uzunlamasına içine atın.

- Hamuru, çatal yardımı ile döndürecek kızartın.

- Çıkardığını parçayı yine çatal yardımı ile şerbetin içine atın ve bekletin.

- Üzerine isteğe bağlı olarak antep fıstığı ve hindistan cevizi ekleyebilirsiniz?