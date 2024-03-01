Edirne'de ne yenir? Edirne'nin en meşhur yemekleri!

Edirne'de ne yenir diye merak ediyorsanız listemizdeki yemekleri denemeden sakın Edirne'den geri dönmeyin. Yediğinizde tadı damağınızda kalacak o yemekler işte sizlerle!

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Edirne'de ne yenir? Edirne'nin en meşhur yemekleri! - Resim: 1

Edirne'nin meşhur kebaplarından biridir. Özellikle kebap sevenler için harika bir tercihtir. Kesinlikle denemelisiniz!

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Edirne'de ne yenir? Edirne'nin en meşhur yemekleri! - Resim: 2

Peynirin unla kavrulmasıyla yapılan bu tatlı, oldukça özgün bir lezzettir. Trakya bölgesinde sıkça karşılaşacağınız bu helvayı dondurma ile birlikte yiyebilirsiniz.

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Edirne'de ne yenir? Edirne'nin en meşhur yemekleri! - Resim: 3

Edirne'nin meşhur kurabiyesi, bademle yapılan nefis bir tatlıdır. Ağızda bıraktığı tok tadı ve enfes görünümü ile vazgeçilmez bir lezzettir.

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Edirne'de ne yenir? Edirne'nin en meşhur yemekleri! - Resim: 4

Baharatlarla lezzetlendirilmiş, yumuşacık köftelerdir. Genellikle pilavla birlikte servis edilir. Edirne'de birçok lokantada bulabileceğiniz bu köfteleri kesinlikle denemelisiniz!

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