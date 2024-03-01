Edirne'de ne yenir? Edirne'nin en meşhur yemekleri!
Edirne'de ne yenir diye merak ediyorsanız listemizdeki yemekleri denemeden sakın Edirne'den geri dönmeyin. Yediğinizde tadı damağınızda kalacak o yemekler işte sizlerle!
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Edirne'nin meşhur kebaplarından biridir. Özellikle kebap sevenler için harika bir tercihtir. Kesinlikle denemelisiniz!
Peynirin unla kavrulmasıyla yapılan bu tatlı, oldukça özgün bir lezzettir. Trakya bölgesinde sıkça karşılaşacağınız bu helvayı dondurma ile birlikte yiyebilirsiniz.
Edirne'nin meşhur kurabiyesi, bademle yapılan nefis bir tatlıdır. Ağızda bıraktığı tok tadı ve enfes görünümü ile vazgeçilmez bir lezzettir.
Baharatlarla lezzetlendirilmiş, yumuşacık köftelerdir. Genellikle pilavla birlikte servis edilir. Edirne'de birçok lokantada bulabileceğiniz bu köfteleri kesinlikle denemelisiniz!