Evde yapabileceğiniz kolay atıştırmalıklar... Açlık kriziniz geçecek muhteşem atıştırmalık tarifler!

Yoğurt bar: 250 gram yoğurdu 5 yemek kaşığı balla karıştırın ve pişirme kağıdı serdiğiniz 20×30 boyutlarındaki bir tepsiye yayın. Üzerine 1/2 su bardağı kırmızı meyve, 4 yemek kaşığı yulaf ve 2 yemek kaşığı Antep fıstığı içi serpin. Yoğurdun üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri dilediğiniz gibi çeşitlendirmeniz mümkün. Hazırladığınız yoğurt barlarını en az 5 saat dondurucuda dinlendirin. Karışım yeterince donduğunda keskin bir bıçak yardımıyla kesin ve bekletmeden tüketin.