Evde yapabileceğiniz kolay atıştırmalıklar... Açlık kriziniz geçecek muhteşem atıştırmalık tarifler!
Aniden gelen açlık krizlerinizin çözümü çok kolay. Evde kendinizin yapabileceği basit ama sağlıklı, lezzetine doyum olmayacak atıştırmalıkları sizin için derledik. İşte tadı damağınızda kalacak kolay ama lezzetli atıştırmalık tarifleri...
Muz cipsi: Dilediğiniz kadar muzu dilimleyin ve ilk olarak esmer şekere bulayın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye biraz zeytinyağı dökün ve muzları dizin. Üzerine tuz ve karabiber serpip 200 derecelik fırında 15-20 dk pişirin.
Kakaolu yulaf topları: 7 adet hurmayı sıcak suda bekletin, yumuşadıklarında çekirdeklerini çıkartın. 3 adet kuru kayısıyı küçük küpler halinde doğrayın. Hurmaları, 1 adet muzu, 2 yemek kaşığı sütü ve kayısıları rondodan geçirin. Ardından içerisine 2 çay bardağı yulaf kepeği, 2 çay kaşığı tarçın ve 1 tatlı kaşığı kakao ekleyin, karıştırmaya devam edin. Son olarak 4 yemek kaşığı dövülmüş fındık ilave edin ve bir kaşık yardımıyla karıştırın. Elinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız harçtan minik parçalar alarak şekil verin. Hazırladığınız kurabiyeleri buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
Yoğurt bar: 250 gram yoğurdu 5 yemek kaşığı balla karıştırın ve pişirme kağıdı serdiğiniz 20×30 boyutlarındaki bir tepsiye yayın. Üzerine 1/2 su bardağı kırmızı meyve, 4 yemek kaşığı yulaf ve 2 yemek kaşığı Antep fıstığı içi serpin. Yoğurdun üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri dilediğiniz gibi çeşitlendirmeniz mümkün. Hazırladığınız yoğurt barlarını en az 5 saat dondurucuda dinlendirin. Karışım yeterince donduğunda keskin bir bıçak yardımıyla kesin ve bekletmeden tüketin.
Nohut cipsi: Bir gece öncesinden suda bekletilmiş ve haşlanmış nohudu iki kağıt havlu arasında sağa sola doğru hareket ettirerek kabuklarını soyun. Kabuğunu ayıkladığınız nohutları, zeytinyağı, kırmızı toz biber, toz sarımsak ve tuz ile harmanlayın. Tabanında yağlı kağıt bulunan fırın tepsisine aldığınız nohutları 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Kapağı kapalı bir kavanozda saklayın.