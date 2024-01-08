Havuç Varsa Bunu Mutlaka Deneyin! Anne Eliyle Yapılmış Gibi Oluyor! İşte Evde Cezerye Yapma Tarifi!
Ananelerimizin elleriyle evde hazırladığı geleneksel tatlılar sofraları şenlendiriyor. Oldukça pratik tarifleri olan bu tarifleri evde hazırlamak da oldukça kolay. İşte çok sayıda kişinin merak ettiği yalancı cezerye tarifi...
Cezerye sağlıklı içeriği ile geleneksel tatlıları sevenlerin çok fazla tükettikleri bir tatlı. Geleneksel Türk muftağından bu tarifler pratik olmalarıyla da öne çıkıyor.
Türk mutfağının özgün tatlarından biri olan cezerye, özellikle kış aylarının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Kış aylarında ihtiyaç duyduğunuz vitaminleri de alabileceğiniz ve kuruyemişlerle hazırlanan cezerye evleri şenlendiriyor.
İşte tüm püf noktalarıyla geleneksel yalancı cezerye tarifi...
MALZEMELER
3 su bardağı rendelenmiş havuç
1 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı rondodan geçirilmiş bisküvi
1 çay bardağı kırılmış ceviz
Hindistan cevizi