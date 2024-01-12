Hem Mideniz Bayram Edecek Hem de Gripten Kurtulacaksınız! Şeften Soğan Kebabı Tarifi
Yapılışı, tekniği ve lezzeti diğer kebaplardan daha farklı. Soğan kebabı eşsiz lezzetiyle herkesi büyülüyor. Usta şeften hem midenizi bayram ettirecek hem de şifa bulacağınız soğan kebabı tarifi. Şimdiden afiyet olsun...
Soğan kebabı deyip geçmeyin. Soğan kebabı, lezzetinin dışında aynı zamanda solunum yolu rahatsızlıklarına da şifa oluyor. Gribe iyi geldiği düşünülen bu yiyecek özellikle enfeksiyon problemlerine iyi gelebilir.
Soğan kebabı, etle birleşince eşsiz bir lezzet oluşturuyor. Kimileri soğanın daha sağlıklı olması için pişirilmemesi gerektiğini söylerken kimileri de pişmiş soğan da bir o kadar faydalı olduğunu söylüyor.
Aslında soğan, quercetin gibi güçlü antioksidanlar içerir. Pişirme süreci, bu antioksidanların bir kısmının daha etkili hale gelmesine yardımcı olabilir. Pişmiş soğanın içeriğindeki bazı bileşenler, kan şekerini düzenleme konusunda olumlu etkiler verebilir.
Soğan kebabının içindeki malzemeler yeterli oranda kullanıldığı ve baharatlarla süslendiği zaman gribi vücuttan söküp atmaya yarayacak.