Hem Mideniz Bayram Edecek Hem de Gripten Kurtulacaksınız! Şeften Soğan Kebabı Tarifi

Yapılışı, tekniği ve lezzeti diğer kebaplardan daha farklı. Soğan kebabı eşsiz lezzetiyle herkesi büyülüyor. Usta şeften hem midenizi bayram ettirecek hem de şifa bulacağınız soğan kebabı tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

# meşhur soğan kebabı
Hem Mideniz Bayram Edecek Hem de Gripten Kurtulacaksınız! Şeften Soğan Kebabı Tarifi - Resim: 1

Soğan kebabı deyip geçmeyin. Soğan kebabı, lezzetinin dışında aynı zamanda solunum yolu rahatsızlıklarına da şifa oluyor. Gribe iyi geldiği düşünülen bu yiyecek özellikle enfeksiyon problemlerine iyi gelebilir.

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Hem Mideniz Bayram Edecek Hem de Gripten Kurtulacaksınız! Şeften Soğan Kebabı Tarifi - Resim: 2

Soğan kebabı, etle birleşince eşsiz bir lezzet oluşturuyor. Kimileri soğanın daha sağlıklı olması için pişirilmemesi gerektiğini söylerken kimileri de pişmiş soğan da bir o kadar faydalı olduğunu söylüyor.

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Hem Mideniz Bayram Edecek Hem de Gripten Kurtulacaksınız! Şeften Soğan Kebabı Tarifi - Resim: 3

Aslında soğan, quercetin gibi güçlü antioksidanlar içerir. Pişirme süreci, bu antioksidanların bir kısmının daha etkili hale gelmesine yardımcı olabilir. Pişmiş soğanın içeriğindeki bazı bileşenler, kan şekerini düzenleme konusunda olumlu etkiler verebilir.

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Hem Mideniz Bayram Edecek Hem de Gripten Kurtulacaksınız! Şeften Soğan Kebabı Tarifi - Resim: 4

Soğan kebabının içindeki malzemeler yeterli oranda kullanıldığı ve baharatlarla süslendiği zaman gribi vücuttan söküp atmaya yarayacak.

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