Herkes Bu Tatlıyı Konuşuyor! Koreliler Ağızlarının Tadını Biliyor

Güney Korelilerin en meşhur tatlısı artık Türkiye'de! Adeta sıraya girilerek alınan bu tatlı damaklarda iz bırakıyor. Koreliler ağzının tadını biliyor dedirtecek tteok tatlısının görüntüsü de bir hayli ilgin! Peki tteok evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

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Herkes Bu Tatlıyı Konuşuyor! Koreliler Ağızlarının Tadını Biliyor - Resim: 1

Evlilik yıl dönümlerinde ya da doğum günlerinde özel olarak yapılan tteok, Josean Krallığına kadar uzanan bir tarihe sahip.

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Herkes Bu Tatlıyı Konuşuyor! Koreliler Ağızlarının Tadını Biliyor - Resim: 2

Kore mirası olarak geçen tatlı adeta her mekanda servis ediliyor. Kore'ye gidecekseniz ilk yemeniz gereken lezzet! Günümüzde Türkiye'de de hemen hemen her şehirde açılan Kore restoranlarından bu lezzete kolayca ulaşılabilir.

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Herkes Bu Tatlıyı Konuşuyor! Koreliler Ağızlarının Tadını Biliyor - Resim: 3

Ancak evde de yapmak isteyenler için tteok oldukça basittir. 

Tteok Tatlısı Malzemeleri

250 gram pirinç unu 

1 su bardağı su

Bir tatlı kaşığı bal

Dilerseniz; Gül suyu, nar suyu, elma suyu, vişne suyu, limon suyu, portakal suyu kullanarak tatlandırabilirsiniz.

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Herkes Bu Tatlıyı Konuşuyor! Koreliler Ağızlarının Tadını Biliyor - Resim: 4

Bir kabın içine 250 gram pirinç ununu koyun ve içine dilediğiniz elma suyu, portakal suyu, vişne suyu gibi sıkılmış meyve sularından ilave ederek yoğurun. 

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