Herkes Bu Tatlıyı Konuşuyor! Koreliler Ağızlarının Tadını Biliyor
Güney Korelilerin en meşhur tatlısı artık Türkiye'de! Adeta sıraya girilerek alınan bu tatlı damaklarda iz bırakıyor. Koreliler ağzının tadını biliyor dedirtecek tteok tatlısının görüntüsü de bir hayli ilgin! Peki tteok evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz?
Evlilik yıl dönümlerinde ya da doğum günlerinde özel olarak yapılan tteok, Josean Krallığına kadar uzanan bir tarihe sahip.
Kore mirası olarak geçen tatlı adeta her mekanda servis ediliyor. Kore'ye gidecekseniz ilk yemeniz gereken lezzet! Günümüzde Türkiye'de de hemen hemen her şehirde açılan Kore restoranlarından bu lezzete kolayca ulaşılabilir.
Ancak evde de yapmak isteyenler için tteok oldukça basittir.
Tteok Tatlısı Malzemeleri
250 gram pirinç unu
1 su bardağı su
Bir tatlı kaşığı bal
Dilerseniz; Gül suyu, nar suyu, elma suyu, vişne suyu, limon suyu, portakal suyu kullanarak tatlandırabilirsiniz.
Bir kabın içine 250 gram pirinç ununu koyun ve içine dilediğiniz elma suyu, portakal suyu, vişne suyu gibi sıkılmış meyve sularından ilave ederek yoğurun.