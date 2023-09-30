Kahvaltılık Peynirli Pankek Tarifi Nasıl Yapılır? Tuzlu Pankek Tarifleri
Kahvaltı sofralarınızı zenginleştirmek için kahvaltılık peynirli pankek tarifimizi denemelisiniz. Bu pratik tarif, 4-6 kişiliktir ve sizleri mest edecek bir lezzet sunar. Kahvaltılık Peynirli Pankek Tarifi Nasıl Yapılır? Tuzlu Pankek Tarifleri:
Kahvaltılık Peynirli Pankek Tarifi İçin Malzemeler:
1 adet yumurta
1 su bardağı süt (200 ml)
1 paket kabartma tozu
150 gr beyaz peynir
Çeyrek demet maydanoz
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1,5 su bardağı un
Pişirmek için sıvı yağ
Yapılışı:
İlk adım olarak beyaz peyniri çatal yardımıyla ezin. Beyaz peynir yerine tercihinize göre başka bir peynir çeşidi de kullanabilirsiniz.
Bir karıştırma kabına unu ve sütü alın, karıştırmaya başlayın. Ardından 1 adet yumurtayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Eğer yumurtalar küçükse 2 adet kullanabilirsiniz.
Karışıma sırasıyla kabartma tozu, pul biber, tuz, ezdiğiniz beyaz peyniri ve ince kıyılmış çeyrek demet maydanozu ekleyerek tüm malzemeyi son kez karıştırın.
Pankek hamurunuz hazır. Şimdi tavaya biraz sıvı yağ alarak ısıtın.
Hamurdan 1 yemek kaşığı kadar alarak tavaya dökün ve kalın olmaması için üzerini düzeltin.
Pankekleri altı üstü güzelce kızarana kadar pişirin. Bu aşamada ocağın altını çok yüksek ateşte açmamaya dikkat edin.