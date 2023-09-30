Kahvaltılık Peynirli Pankek Tarifi Nasıl Yapılır? Tuzlu Pankek Tarifleri

Yapılışı:

İlk adım olarak beyaz peyniri çatal yardımıyla ezin. Beyaz peynir yerine tercihinize göre başka bir peynir çeşidi de kullanabilirsiniz.

Bir karıştırma kabına unu ve sütü alın, karıştırmaya başlayın. Ardından 1 adet yumurtayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Eğer yumurtalar küçükse 2 adet kullanabilirsiniz.