Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası! Antibiyotik İlaçlarının 100 Katı Etki

Soğan çorbasının bir diğer püf noktası ise sobalı fırınlar ya da normal ateş fırınında pişirildiğinde daha lezzetli olur. Hafif ekşimsi bir tadı olan soğan çorbası boğaz ağrısına kulak enfeksiyonuna bağırsak tıkanıklığına kadar faydalar sağlar.