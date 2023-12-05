Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası! Antibiyotik İlaçlarının 100 Katı Etki
Karadenizliler bu çorbaya ölüyü dirilten demelerinin nedeni yüksek oranda antibiyotik içermelerinden kaynaklıdır. Kış ha9stalıklarını engelleyen antibiyotik deposu olan soğan çorbasını çoğu kimse bilmez. İşte soğan çorbasının faydaları ve tarifi
# çorba # antibiyotik # ilaç
Son Güncelleme:
Karadeniz yöresinde sık sık yapılan çorbalardan biri soğan çorbasıdır. Özellikle yaylalarda yaşamak zorunda olan Karadenizlilerin çoğu hastalanmamak için en doğal yöntemleri tercih ediyorlar.
Soğan çorbası adeta bağışıklık sistemindeki tüm protein sayısını dengelyerek hastalıklara karşı dirençli hale getirir.
Yapılan araştırmalarda bile soğanın insan sağlığına ilaçlardan 100 kat daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Soğan çorbasının bir diğer püf noktası ise sobalı fırınlar ya da normal ateş fırınında pişirildiğinde daha lezzetli olur. Hafif ekşimsi bir tadı olan soğan çorbası boğaz ağrısına kulak enfeksiyonuna bağırsak tıkanıklığına kadar faydalar sağlar.