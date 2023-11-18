Kış Hastalıklarına Elveda Deyin! 🫚 Kış Aylarının Rengarenk Lezzeti Zencefilli Bal Kabağı Çorbası Tarifi!

Kış ayları gelmişken içinizi ısıtacak, hastalıklara karşı koruyucu ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren kış aylarının rengarenk lezzeti zencefilli bal kabağı çorbası tarifi veriyoruz! Sizler için yazdık!

Kış Aylarının Rengarenk Lezzeti Zencefilli Bal Kabağı Çorbası Tarifi!

Zencefilli bal kabağı çorbası tarifi kış aylarında içinizi ısıtacak, sizleri tüm kış hastalıklarından koruyacak ve rengarenk görüntüsü ve leziz tadıyla enerjinizi dolduracak. Soğuk kış günlerinde, içinizi sıcacık yapan ve aynı zamanda sağlığınıza güç katan bir lezzet arayışındaysanız, zencefilli bal kabağı çorbası tam da ihtiyacınız olan tarif olabilir.

Bu özel çorba, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda içerdiği şifalı malzemelerle de dikkatinizi çekecek. Zencefil, binlerce yıldır doğal şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. İçerdiği antioksidanlar ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücut direncini artırabilir ve soğuk algınlığına karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturabilir. Zencefil, aynı zamanda sindirim sistemini destekleyerek mide problemleriyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bal kabağı, A ve C vitaminleri ile potasyum, lif ve antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. Bu özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudu hastalıklara karşı koruyabilir. Ayrıca, düşük kalorili olmasıyla da diyet bilincine sahip olanlar için ideal bir malzemedir. Sizler için aşağıda leziz zencefilli bal kabağı çorbası tarifi veriyoruz!

Zencefilli Bal Kabağı Çorbası Tarifi

Gerekli malzemeler:

500 gram balkabağı

15-20 gram zencefil

1 soğan

1 havuç

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre su

1 paket sıvı krema(isteğe bağlı)

Tuz(dilediğiniz miktarda)

Karabiber

Acı toz kırmızı biber

Tarifin Yapılışı

Soğanı doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Kabuklarını soyup küçük küçük doğradığınız bal kabağını ve havucu ekleyip birkaç dakika pişirin. Zencefili de ekleyip birkaç dakika daha soteleyin. 3 dk sonra kaynamış suyu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin. İsteğe bağlı olarak blenderdan geçirin ve tuz, karabiber ekleyip karıştırın.(krema eklemek isteyenler bu aşamada ekleyebilir.) Şimdiden afiyet olsun!