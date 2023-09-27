Kuru Fasulye ve Mercimek Çorbasının yanına yakışan lezzet! Çıtır Çıtır Dolmalık Biber Turşu

Turşu çeşitleri kış boyu yemeklerinize eşlik edecektir. Bunlardan biri de dolmalık biber turşusudur. Dolmalık biberlerden genellikle kış ayları için kurutmalık yapılır. Ancak bu kez turşu yaparak değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Adeta kuru fasulye ve mercimek çorbasının yanına yakışan dolamlık biberin en püf noktası ise dolmalık biberlerin turşu yapılmasına rağmen çıtır çıtır kalmasını sağlayan formülüdür.