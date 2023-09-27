Kuru Fasulye ve Mercimek Çorbasının yanına yakışan lezzet! Çıtır Çıtır Dolmalık Biber Turşu
Kış aylarında sıcacık kuru fasulye ve mercimek çorbasının yanına yakışan dolmalık biber turşusunun en lezzetli tarifini keşfettik. Yapımı da oldukça kolay olan dolmalık biber turşusuna dair her detay haberimizde.
Turşu çeşitleri kış boyu yemeklerinize eşlik edecektir. Bunlardan biri de dolmalık biber turşusudur. Dolmalık biberlerden genellikle kış ayları için kurutmalık yapılır. Ancak bu kez turşu yaparak değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Adeta kuru fasulye ve mercimek çorbasının yanına yakışan dolamlık biberin en püf noktası ise dolmalık biberlerin turşu yapılmasına rağmen çıtır çıtır kalmasını sağlayan formülüdür.
Dolmalık Biber Turşusu Nasıl Yapılır?
Malzemeler
Yarım çuval dolmalık biber
Yarım kilo sarımsak
2 demet maydanoz
Yarım kilo haşlanmış nohut
2 adet yumurta
Kaya tuzu
Beyaz sirke
Yapılışı
Dolmalık biberleri yıkayın. Geniş bir leğenin içine dolamlık biberleri doldurun ve üzerine tuz dökün.
Ardından bir büyük boy tencereye su doldurun ve içine yumurta koyup kaynatın. Bu su katılaştırdığından hem vitamin deposu olur hem de dolmalık biberlerin yumuşamadan fermente olmasını destekler.
2 tane büyük plastik bidonları yıkayın. En alt kısımlarına sarımsak maydanoz ve nohut yerleştirin.
Arından dolamlık biberleri dizin. Çok sıkmayın çünkü bu kez de patlayabilir.