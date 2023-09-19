Mardin'de ne yenir? Bunları yemeden Mardin'den dönmeyin!

Mardin'de ne yenir sizler için detaylı bir araştırma yaptık. Geleneksek yemekler o bölgenin kültürü hakkında size birçok ipucu verecektir. Bu sebeple bu yemekleri Mardin'den dönmeden önce kesinlikle yemelisiniz!

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Editör: Hasan Erdem Çelik
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Mardin'de ne yenir? Bunları yemeden Mardin'den dönmeyin! - Resim: 1

Kabak çiçeği dolmaları içlerine pirinç, soğan, baharatlar ve et karışımı doldurularak hazırlanır ve genellikle yoğurtla servis edilir. Mardin'in en leziz yemeklerinden biridir.

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Mardin'de ne yenir? Bunları yemeden Mardin'den dönmeyin! - Resim: 2

Kaburga dolması dana veya kuzu kaburgalarının iç harçla doldurulması ve pişirilmesiyle hazırlanan bir geleneksel yemektir. Mardin'e geldiğinizde kesinlikle bu lezzeti denemelisiniz.

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Mardin'de ne yenir? Bunları yemeden Mardin'den dönmeyin! - Resim: 3

Kibbeh bulgur ve etin karıştırılmasıyla yapılır ve iç harçla doldurulur. Genellikle fırında pişirilir ve kıymetli bir Mardin lezzetidir.

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Mardin'de ne yenir? Bunları yemeden Mardin'den dönmeyin! - Resim: 4

Mardin özellikle et yemekleriyle ünlü bir şehirdir. Mardin kebapları arasında ciğer kebabı ve kuşbaşı kebap gibi birçok çeşit bulunmaktadır.

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