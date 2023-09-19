Mardin'de ne yenir? Bunları yemeden Mardin'den dönmeyin!
Mardin'de ne yenir sizler için detaylı bir araştırma yaptık. Geleneksek yemekler o bölgenin kültürü hakkında size birçok ipucu verecektir. Bu sebeple bu yemekleri Mardin'den dönmeden önce kesinlikle yemelisiniz!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Kabak çiçeği dolmaları içlerine pirinç, soğan, baharatlar ve et karışımı doldurularak hazırlanır ve genellikle yoğurtla servis edilir. Mardin'in en leziz yemeklerinden biridir.
Kaburga dolması dana veya kuzu kaburgalarının iç harçla doldurulması ve pişirilmesiyle hazırlanan bir geleneksel yemektir. Mardin'e geldiğinizde kesinlikle bu lezzeti denemelisiniz.
Kibbeh bulgur ve etin karıştırılmasıyla yapılır ve iç harçla doldurulur. Genellikle fırında pişirilir ve kıymetli bir Mardin lezzetidir.
Mardin özellikle et yemekleriyle ünlü bir şehirdir. Mardin kebapları arasında ciğer kebabı ve kuşbaşı kebap gibi birçok çeşit bulunmaktadır.