Öğrenci evinden bekar evine! Tek yaşayanlardan son anda misafiri olanlara! Lezzetten ödün vermeden kolay yemek arayanlar buraya!

Ancak kısa vadede kurtarıcı gibi görünen bu menüler hem sağlık sorunlarına yol açabiliyor hem de karbonhidrat ağırlıklı oldukları için kısa sürede acıkmaya neden oluyor. Evde kısa sürede hazırlanabilecek alternatifler ile düşük bütçeyle evde sağlıklı beslenmek mümkün.

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