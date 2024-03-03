Öğrenci evinden bekar evine! Tek yaşayanlardan son anda misafiri olanlara! Lezzetten ödün vermeden kolay yemek arayanlar buraya!

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Düşük bütçe ile hem doyurucu hem besleyici hem de hızlı bir şekilde yemek yapmak mümkün olabilir mi? Evde sağlıklı yemek isteyenler için en kolay alternatifler neler? 5 kısa tarif ile mutfağınızı şenlendirecek 5 kısa ama besleyici yemek tarifi...
Dışarıdan yemek yemek gittikçe daha pahalı bir hale gelirken hem sağlıklı beslenmek isteyenlerin hem de bütçesini korumak isteyenlerin tercih ettiği yol ev yemekleri oluyor. Ancak yemek yapmak da ayrı bir mesai istediği için makarna gibi kısa süreli doyucu alternatifler tercih edilebiliyor. Makarna dışında ise marketlerden alınan pişirmeye hazır yemekler ya da tercih edilebiliyor.
Ancak kısa vadede kurtarıcı gibi görünen bu menüler hem sağlık sorunlarına yol açabiliyor hem de karbonhidrat ağırlıklı oldukları için kısa sürede acıkmaya neden oluyor. Evde kısa sürede hazırlanabilecek alternatifler ile düşük bütçeyle evde sağlıklı beslenmek mümkün.
Bu yemekleri pişirmesi en fazla yarım saat alıyor! İşte 5 hızlı ama sağlıklı yemek tarifi...
1) EKO-TİRİT
ALTI İÇİN: Yarım bayat ekmek, 3 adet domates, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ
TAVUK İÇİN: 2 parça tavuk göğsü, 1 yemek kaşığı yağ
YOĞURT SOSU: 2 bardak yoğurt, 2 diş sarımsak
Bayat ekmeği küp küp doğrayın ve tepsiye alıp fırında 200 derecede 10 dk fırınlayın. Tavuk göğsünü küp küp kesip yağ ile soteleyin. Elinizdeki ya da kullanmak istediğiniz baharatlarla çeşnileyip bir kenara alın. Soğanı yağda kavurun ve sos için küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin kaynayana kadar pişirin.
Bir tabağa önce ekmek koyup onun üstünde sosyu gezdirin. Ardında yoğurdu ekleyin ve tavuğu ekleyip sıcak şekilde tüketebilirsiniz.
2) FIRINDA YALANDAN KUMPİR
MALZEMELER: 3 adet iri patates, 1 kavanoz garnitür, 1 çay bardağından daha az süt, en fazla iki su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 50 gram margarin
Patatesleri haşlayın ve ezilecek kıvama geldiğinde süt, margarin, 1 su bardağı kaşar peynirini fırın tepsisine alın. Garnitürü de bu karışıma ekleyerek karıştırın. Ardından kalan kaşar peynirini de tepsinin üzerine serpiştirin. Üzerine bir parça margarini dağıtın ve kaşar peyniri eriyene kadar fırında pişirin.