Gastronomi dünyasının muhteşem bir lezzeti olan Alman Pastası, hem kolay yapımı hem de nefis tadıyla sofralarınıza konuk olmaya hazırlanıyor. Bu pratik tarifle, sizi adeta bir pastacıya dönüştürecek ve evinizde muazzam bir lezzet şöleni yaratacaksınız. Tarifimizle adım adım yapımını öğreneceğiniz bu Alman Pastası, aileniz ve misafirleriniz tarafından büyük beğeni toplayacak.

Orijinal Alman Pastası Tarifi! Alman Pastası Nasıl Yapılır? Alman Pastası Yapılışı

Malzemeler:

Kek İçin:

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt

3 çay bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Krema İçin:

500 ml süt

3 yemek kaşığı un

1 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Yapılışı: