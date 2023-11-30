Orijinal Alman Pastası Tarifi! Alman Pastası Nasıl Yapılır? Alman Pastası Yapılışı
Bu hafta sonunun tatlısı belli! Orijinal Alman Pastası Tarifi! Alman Pastası Nasıl Yapılır? Alman Pastası Yapılışı:
Gastronomi dünyasının muhteşem bir lezzeti olan Alman Pastası, hem kolay yapımı hem de nefis tadıyla sofralarınıza konuk olmaya hazırlanıyor. Bu pratik tarifle, sizi adeta bir pastacıya dönüştürecek ve evinizde muazzam bir lezzet şöleni yaratacaksınız. Tarifimizle adım adım yapımını öğreneceğiniz bu Alman Pastası, aileniz ve misafirleriniz tarafından büyük beğeni toplayacak.
Orijinal Alman Pastası Tarifi! Alman Pastası Nasıl Yapılır? Alman Pastası Yapılışı
Malzemeler:
Kek İçin:
- 2 adet yumurta
1,5 çay bardağı şeker
1 çay bardağı süt
3 çay bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
Krema İçin:
- 500 ml süt
3 yemek kaşığı un
1 çay bardağı şeker
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
Yapılışı:
- İlk olarak keki hazırlamak için, derin bir kapta 2 adet yumurtayı 1,5 çay bardağı şekeri ekleyerek beyazlaşana kadar çırpın.
- Ardından sırasıyla süt, un, sıvı yağ ve kabartma tozunu ekleyerek kek hamurunu oluşturun.
- Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir tepsiye veya kalıba dökün.
- Keki 160 derecede önceden ısıtılmış fırında, üzeri pembeleşinceye kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın. Bu arada, kremasını hazırlamak için tereyağ ve vanilya hariç diğer malzemeleri karıştırarak pişirin.
- Koyulaşan kremaya tereyağını ve vanilyayı ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.
- Krem hazır olduğunda keki ortadan ikiye bölün. Keklerin arasına tüm kremayı dökün ve eşit olarak yayın.
- Kekin üst kısmını kapatın ve en üstüne pudra şekeri serpin.
- Soğuduktan sonra bu göz alıcı Alman Pastasının tadını çıkarabilirsiniz.
- Bu pratik tarifle, sevdiklerinize unutulmaz bir lezzet sunacaksınız. Tarife kendi dokunuşlarınızı ekleyerek, özel günlerinizi tatlandırabilir ve bu lezzetli pastayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun!