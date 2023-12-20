Ortadoğu'nun En gözde Yemeği! Nohudu Hiç Böyle Yememiştiniz
Filistin'de sıklıkla yapılan falafel yemeği Ortadoğu'nun en gözdesidir. Yüksek oranda kalsiyum ve karbonhidrat barındıran falafel yemeğinin nasıl yapılacağını sizler için araştırdık! İşte nohudun en güzel hali falafel...
Falafel yemeği Ortadoğu'nun en sevilen yemeğidir. Türkiye'de de son yıllarda sıklıkla tüketilen falafel yemeği nohut unundan yapılır. Suda bekletilip ardından çekilmiş nohut ve baharatlarla yapılan kızarmış toplar şeklindeki atıştırmalık yiyeceklerdir.
Sıklıkla sandviç ya da salatalarla beraber tüketilen falafel yemeği unun en lezzetli halidir. Lübnan Filistin ve Kuveyt'te çok fazla tüketilir Hatta sokakta tüketilir.
Etsiz yemeklerin gözdesi olan falafel yüksek oranda kalsiyum barındırdığından vücudun ihtiyacı olan tüm vitaminleri karşılar.
Falafel Nasıl Yapılır?
1 su bardağı nohutu ıslatın
Yarım adet soğan
2 diş sarımsak
1/4 demet maydanoz
1dal taze soğan
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kişniş
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı un