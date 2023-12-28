Pancar Turşusu Sevenler İçin Şipşak Tarif! 1 Günde Sofranızda

Turşu, bambaşka bir lezzettir. Hele ki muhteşem rengi ile pancar turşusu vazgeçilmez bir tattır. Peki 1 günde pancar turşusu yapmak mümkün mü? İşte 1 günde hazırlayacağınız şipşak pancar turşusu tarifi...

# kırmızı pancar turşusu
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Pancar Turşusu Sevenler İçin Şipşak Tarif! 1 Günde Sofranızda - Resim: 1

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan turşu ustalarından, şipşak pancar turşusu tarifi geldi. 

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Pancar Turşusu Sevenler İçin Şipşak Tarif! 1 Günde Sofranızda - Resim: 2

Kış aylarında vücudumuzu koruyacak antioksidanları içinde bulunduran turşu, neredeyse her yemeğin yanında gider.

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Pancar Turşusu Sevenler İçin Şipşak Tarif! 1 Günde Sofranızda - Resim: 3

Peki şipşak bit pancar turşusu tarifine ne dersiniz? Kalem ve kağıtlarınızı hazırlayın. 

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Pancar Turşusu Sevenler İçin Şipşak Tarif! 1 Günde Sofranızda - Resim: 4

PANCAR TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler;

- 6 adet pancar

- 6 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı salamura tuz

- 1 tatlı kaşığı limon tuzu

- 1 çay bardağı elma sirkesi (ya da üzüm)

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