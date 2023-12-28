Pancar Turşusu Sevenler İçin Şipşak Tarif! 1 Günde Sofranızda
Turşu, bambaşka bir lezzettir. Hele ki muhteşem rengi ile pancar turşusu vazgeçilmez bir tattır. Peki 1 günde pancar turşusu yapmak mümkün mü? İşte 1 günde hazırlayacağınız şipşak pancar turşusu tarifi...
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan turşu ustalarından, şipşak pancar turşusu tarifi geldi.
Kış aylarında vücudumuzu koruyacak antioksidanları içinde bulunduran turşu, neredeyse her yemeğin yanında gider.
Peki şipşak bit pancar turşusu tarifine ne dersiniz? Kalem ve kağıtlarınızı hazırlayın.
PANCAR TURŞUSU TARİFİ
Malzemeler;
- 6 adet pancar
- 6 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı salamura tuz
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
- 1 çay bardağı elma sirkesi (ya da üzüm)