San Sebastian evde nasıl yapılır? Bu lezzet tadımını kaçırmayın!

İspanyol mutfağının en sıra dışı ve lezzetli yiyeceğinden birini keşfetmeye hazır mısınız? San Sebastian Cheesecake, görünüşüyle bile büyüleyen ve tadıyla damakları şenlendiren bir lezzet! San Sebastian evde nasıl yapılır?

San Sebastian evde nasıl yapılır? Bu lezzet tadımını kaçırmayın!
San Sebastian evde nasıl yapılır?
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İspanyol mutfağının son dönemlerde ülkemizde popülerliğini elde eden yiyeceği San Sebastian Cheesecake'tir. Görünümü bazı kişilere ilginç gelebilir, ancak tadıyla beğeninizi kazanacak bir lezzet sunacağını düşünüyorum. San Sebastian evde nasıl yapılır?

 SAN SEBASTİAN EVDE NASIL YAPILIR?

Ülkemizde popülerleşen İspanyol tatlısının tarifine geçmeden önce püf noktalarını vermek isterim. San Sebastian Cheesecake yaparken ilk dikkat etmeniz gereken şey, kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Ayrıca yumurtaları eklerken her birini tek tek kırmalı ve ayrı ayrı çırpmalısınız. Beyaz peynir kullanabileceğiniz gibi, labne peynir ile krem peyniri karıştırarak da yapabilirsiniz, ancak karıştırarak yapacaksanız peynirlerin suyunu süzdürmeniz önemlidir. San Sebastian Cheesecake fırından çıktığında kabarmış bir görünüme sahip olur, ancak zaman içinde çöker, bu normal bir durumdur. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir, bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol etmelisiniz. Son olarak, Cheesecake'inizi servis etmeden önce en az 1 gün dinlendirmeniz, tatlıyı daha lezzetli hale getirecektir.

SAN SEBASTİAN TARİFİ!

 Tarifimize önce malzemelerle başlayalım: 600 g beyaz peynir, 1 su bardağı + 3 yemek kaşığı şeker, 4 adet yumurta(tek tek çırpacağız), 2 yemek kaşığı un, 400 ml sıvı krema,kalıbı yağlamak için tereyağı. Malzemelerimiz hazırsa yapımına geçelim: Çırpma kabınızda beyaz peynir ve şekeri mikser ile çırpalım.
Ardından yumurtalarımızı teker teker ekleyip, ayrı ayrı çırparak ekleyelim. Üzerine unu ilave edip çırpmaya devam edelim. Son olarak sıvı kremamızı da ekleyelim, bir kaç dakika daha çırpalım.

San Sebastian evde nasıl yapılır? Bu lezzet tadımını kaçırmayın! - Resim : 1Çember kalıbımızın içerisini tereyağı ile yağladıktan sonra kestiğimiz pişirme kağıdı ile kalıbımızı kaplayalım. Evinizde bulunan kalıp ne ise onu kullanabilirsiniz. Benim kullandığım çember kalıp 20 cm idi. Hazırladığımız hamurumuzu kalıba dökelim ve önceden ısıtılmış 200°C fırında 45-50 dakika pişirelim. Her fırının kullanımı farklı olabiliyor. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Cheesecakekimiz piştikten sonra fırının kapağını açalım ve içerisinde 1 saat kadar soğumaya bırakalım. Kekimiz soğuduktan sonra kalıptan çıkaralım, dilediğiniz şekilde süsledikten sonra servis edebilirsiniz. San sebastian tatlınızı dilediğiniz sosla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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