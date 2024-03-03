Urfa'da ne yenir? Urfa'nın en leziz yemekleri!

Urfa'da ne yenir gezginler merak ediyor. Eğer Şanlıurfa'ya yolunuz düştüyse listemizde bulunan efsane yemekleri yemeden sakın geri dönmeyin! Geleneksel ve Urfa'ya özgü en leziz yiyecekler sizlerle!

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Urfa'da ne yenir? Urfa'nın en leziz yemekleri! - Resim: 1

Etli Çiğköfte Urfa'da çiğ köfte, kıyma, bulgur, baharatlar ve nar ekşisiyle hazırlanır. Genellikle marul yaprağı veya lavaşla servis edilir. Yerken dikkat edin çünkü tadı çok güzel olduğu için bağımlılık yapacaktır.

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Urfa'da ne yenir? Urfa'nın en leziz yemekleri! - Resim: 2

İnce uzun şişlere dizilen ve odun ateşinde pişirilen Urfa kebapları, yoğurt ve közlenmiş biberle servis edilir.

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Urfa'da ne yenir? Urfa'nın en leziz yemekleri! - Resim: 3

Et dolması olarak da bilinen kaburga dolması, pirinç, kıyma ve baharatlarla hazırlanan iç malzemesiyle doldurulmuş kuzu kaburgalarıyla yapılır. Görünümü sayesinde önce gözünüzü daha sonra ise midenizi afiyetle doyuracaktır.

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Urfa'da ne yenir? Urfa'nın en leziz yemekleri! - Resim: 4

İç harcıyla doldurulan bulgur köftesi, Urfa mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Genellikle et veya ceviz içiyle yapılır ve nar ekşisiyle servis edilir.

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