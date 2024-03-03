Urfa'da ne yenir? Urfa'nın en leziz yemekleri!

Etli Çiğköfte Urfa'da çiğ köfte, kıyma, bulgur, baharatlar ve nar ekşisiyle hazırlanır. Genellikle marul yaprağı veya lavaşla servis edilir. Yerken dikkat edin çünkü tadı çok güzel olduğu için bağımlılık yapacaktır.