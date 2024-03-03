Urfa'da ne yenir? Urfa'nın en leziz yemekleri!
Urfa'da ne yenir gezginler merak ediyor. Eğer Şanlıurfa'ya yolunuz düştüyse listemizde bulunan efsane yemekleri yemeden sakın geri dönmeyin! Geleneksel ve Urfa'ya özgü en leziz yiyecekler sizlerle!
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Etli Çiğköfte Urfa'da çiğ köfte, kıyma, bulgur, baharatlar ve nar ekşisiyle hazırlanır. Genellikle marul yaprağı veya lavaşla servis edilir. Yerken dikkat edin çünkü tadı çok güzel olduğu için bağımlılık yapacaktır.
İnce uzun şişlere dizilen ve odun ateşinde pişirilen Urfa kebapları, yoğurt ve közlenmiş biberle servis edilir.
Et dolması olarak da bilinen kaburga dolması, pirinç, kıyma ve baharatlarla hazırlanan iç malzemesiyle doldurulmuş kuzu kaburgalarıyla yapılır. Görünümü sayesinde önce gözünüzü daha sonra ise midenizi afiyetle doyuracaktır.
İç harcıyla doldurulan bulgur köftesi, Urfa mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Genellikle et veya ceviz içiyle yapılır ve nar ekşisiyle servis edilir.