Yabancı turistlere göre en güzel 10 Türk peyniri
Yerel peynirlerin çeşitliliği, herhangi bir ulusal mutfağın en değerli hazinelerinden biridir. Bazı ülkeler peynirleriyle gurur duyar ve Türkiye de bu konuda bir istisna değildir. Özellikle kahvaltılık peynirlerimizle övünüyoruz!
Türkiye'deki peynir kültürüne ve çeşitliliğine katkıda bulunan birçok faktör vardır. Hayvan türleri her bölgenin coğrafyasına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir, yani çeşitli hayvanların sütünden yapılan pek çok farklı peynir türü vardır.
Kullanılan sütün yağ oranı peynirin yapısında belirleyici olduğu gibi telemenin yapılış yöntemi de belirleyicidir. Peyniri saklamak için de bölgelere göre değişen farklı yöntemler vardır. Taze ya da yıllanmış, baharatlar ve otlar peynirin özel karakterini oluşturur.
1- KARS KAŞARI
Bölgeye yeni göç etmiş olan Molokanlar peynir üretim yöntemlerini, Kars halkına öğrettikleri rivayet edilir. Ve 1917 Ekim Devrimi'nden sonra Ruslar bölgeden çekilince, peynir üretiminde uzmanlaşmış çok az sayıdaki Molokan üretime devam etti.
Daha sonra, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kalkınma projesi olarak, peynir üretimi Kars gravyerine göre daha az işlem içerecek şekilde değişti. Türkiye'nin en batısından ve en doğusundan peynir ustaları eğitim ve teknik destek sağlamak için seyahat etmiş ve Kars Kaşarı tanıtılmıştır.
Kars Kaşarı ve Kars Gravyeri yapımından arta kalan malzemelerden üretilen bir diğer peynir ise krem peynirdir.
2- MİHALİÇ PEYNİRİ
Tam yağlı koyun sütünden yapılan bu peynir, karakteristik olarak keskin bir kokuya sahiptir. Gözenekli, sert, tuzlu bir peynir olan Mihaliç peyniri, Marmara bölgesinin eşsiz lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Mihaliç peynirinin Balıkesir'in sahil kısımlarında yaşayan halk tarafından çıktığı inanılıyor.
Burada üretilmesi ise başka bir göç hikâyesinin sonucu. Yaklaşık 250 yıl önce bölgeye göç eden Arnavutların olduğuna inanılır.
3- EZİNE PEYNİRİ
Çanakkale'ye özgü bu olağanüstü lezzetli peynir, açık sarı-beyaz, orta sertlikte yağlı bir peynirdir. Koyun, keçi ve inek gibi farklı hayvanların sütlerinin karıştırılmasıyla üretiliyor.
Ezine peynirini tatma şansınız varsa, kendinize iyi bir ekmek, karpuz veya kavun gibi bol sulu meyve ve iyi bir Ezine dilimi içeren bir kahvaltı hazırlamanızı öneririm. Karpuz-peynir-ekmek Türkiye'de efsane bir üçlüdür.