Yabancı turistlere göre en güzel 10 Türk peyniri

Türkiye'deki peynir kültürüne ve çeşitliliğine katkıda bulunan birçok faktör vardır. Hayvan türleri her bölgenin coğrafyasına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir, yani çeşitli hayvanların sütünden yapılan pek çok farklı peynir türü vardır.

Kullanılan sütün yağ oranı peynirin yapısında belirleyici olduğu gibi telemenin yapılış yöntemi de belirleyicidir. Peyniri saklamak için de bölgelere göre değişen farklı yöntemler vardır. Taze ya da yıllanmış, baharatlar ve otlar peynirin özel karakterini oluşturur.