Ekrem İmamoğlu Çatalca'da konuştu! "Onların derdi millet olsa..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Ekrem İmamoğlu, Ak Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde yüzde 51 oy aldığı Çatalca'dan yurttaşlara seslendi. İmamoğlu'nun gündeminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlar kurulu vardı.

Editör: Uğur Çam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'nin yüzde 51 oy aldığı Çatalca'dan yurttaşlara seslendi ...

"İstanbul’da çiftçiye 1 ver 10 al, 2 ver 50 al. Bereket bu bereket. Bir avuç insana bin ver 1 lira gelmez sana."

İmamoğlu'nun gündeminde Ak Parti adayı Murat Kurum'un seçim çalışmalarına katılan bakanlar da vardı. İmamoğlu, "1 Nisan'da onları Ankara'ya göndereceğiz" dedi.

İktidarı ekonomik üzerinden hedef alan İmamoğlu, genel seçimlerde her şey güzel olacak dediler, hayat 2 katı pahalandı ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekrem imamoğlu # Murat Kurum
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