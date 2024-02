Hamza Dağ İzmir için projelerini açıkladı

Hamza Dağ konuşmasına "Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir. İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız. Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak. " sözleriyle başladı.

Hamza Dağ nasıl bir belediyecilik anlayışı uygulayacağını şöyle açıkladı;

"Öncelikle Açık Kapı stratejisi uygulayacağız. Hemşehrilerimizin doğrudan büyükşehir belediyemize; soru, talep ve önerilerini iletilebileceği mekanizmaları açık kapı platformunu hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız.

Yönetimimiz boyunca, her adımımızı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız. İnsan merkezli çalışmayı ilke edineceğiz. Altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre düzenlemelerinde her daim insan odaklı çalışmaları esas alacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her anında hep yanında olacağız.

Kent sakinlerimiz; yaşamlarının her aşamasında, hayatlarının her anında destekleyici ve yönlendirici bir anlayışla bizleri hep yanlarında görecek. İzmir’imize 360 derece belediyecilik ile her alanda kaliteli hizmet sunacağız.

Şehrimize sunacağımız tüm alt yapı ve üst yapı projelerinde dayanıklı ve modern ürünler kullanarak sürdürülebilir kaliteli bir hizmet anlayışını kentimize kazandıracağız. Katılımcı bir yönetişim dönemi için söz veriyoruz.

Şimdi de, yönetim anlayışımıza geçmek istiyorum. İzmir’imizi Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı yaparken nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. İlk olarak yerelde hizmet anlayışıyla her daim ulaşılabilir olacağız. İzmirli hem şehrilerimiz, vatandaşın ayağına giden bir belediye ile tanışacak. Mobil iletişim araçlarımız sürekli İzmir’imizin sokaklarında dolaşacak.

Planlı olacağız. Yapılan çalışmaların süresini, başlama-bitiş tarihlerini, çalışmalardan etkilenen sokak ve caddelerde oturan vatandaşlarımızın bilgisine sunacağız. Hizmetlerimiz şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken kentin tarihi cazibesini tamamlayacak, kalkınmanın İzmir'in kültürel mirası doğal çevresiyle uyum içinde olmasını sağlayacaktır.

İzmir'in eşsiz kimliğini geleceğe taşıyacağız. Ortak akılla istişare kültürünü benimseyeceğiz. İzmirlilerin ortak aklı, İzmir’in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız. Kente dair sorunları; siyasi görüş ayırt etmeksizin, ötelemeden ana gündemimiz haline getirecek, çözüme kavuşturacağız. Şehrimize dair her meseleyi yenilikçi bir vizyonla ele alacağız.

Kent sakinlerimizin yaşam kalitesini artırabilecek yenilikçi politikaları, teknolojileri ve kentsel yönetişim yaklaşımlarını benimseyeceğiz. Güncel teknolojik yöntemleri şehrimize kazandıracağız. Hizmetlerimiz için dijital platformlardan, yenilenebilir enerji altyapısına, trafik akışını optimize eden akıllı sistemlere kadar tüm teknolojik çözümleri şehrimizde uygulayacağız."

11 BAŞLIKTA PROJELER

Hamza Dağ projelerini ise şu 11 başlıkta sıraladı;

- Ulaşılabilir İzmir

- Sosyal Belediyeciliği ile Eşsiz İzmir

- Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir

- Dönüşümüyle Eşsiz İzmir

- Turizmiyle Eşsiz İzmir

- Eğitim Ve İstihdamıyla Eşsiz İzmir

- Akıllı Şehircilik

- Sağlık Altyapısıyla Eşsiz İzmir

- Tarımıyla Eşsiz İzmir

- Spor Altyapısıyla Eşsiz İzmir

- Kültürüyle Eşsiz İzmir

Dağ, 'Ulaşılabilir İzmir' başlığı altındaki projeleri şöyle açıkladı;

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ

"İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir. Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir.

Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir.

Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.

YENİ ÇEVREYOLU PROJESİ

İzmir'imizin en can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan "İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi”ni hayata geçireceğiz.

Yeni çevreyolumuz ile şehrin trafiğini rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedefliyoruz. Bu yol şehrin içindeki araç yoğunluğunu azaltarak, emisyon miktarlarında önemli bir düşüş sağlayacak.

MENEMEN-BUCA ARASI 20 DAKİKAYA İNECEK

Yeni çevreyolunun devreye girmesiyle, Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Bu, her bir İzmirli için değerli zamanını, aileleri ve sevdikleriyle geçirilebileceği anlamına geliyor.

Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Bu bağlantı yolları şunlar olacak;

- Koyundere

- Harmandalı-Ulucak

- Harmandalı-Çiğli

- Örnekköy Mezarlık bölgesi

- Doğançay

- Şehir Hastanesi

- Manisa Yolu

- Ambarlar Bölgesi İzmir -İstanbul Otoyolu Bağlantısı

- Buca-Çeşme Otoyol Ayrımı

RAYLI SİSTEMLER

Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu’nu tamamlayacağız.

Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu’nu tamamlama çalışmasını devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN’a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız.

İZBAN'A 4 DURAK EKLENECEK

İZBAN’a 4 durak ekleyeceğiz. Devam eden Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları hızlıca hayata geçirilecek, Asarlık ve Koyundere duraklarını da en kısa sürede yapacağız. Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indirerek hemşehrilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz.

'90 DAKİKA' UYGULAMASI

“90 dakika” uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız.

OTOPARKLARDA YÜZDE 50 İNDİRİM

"Park Et, Ücretsiz Devam Et" uygulamasıyla özel araçlarını otopark noktalarına park eden vatandaşlarımız “İZMİRİM KART” uygulamasıyla hem otoparktan indirimli yararlanacak hem de toplu taşıma araçlarında yapacakları ilk 90 dakika yolculuklarda ücretsiz seyahat edebilecektir.

Ayrıca, belediyemize ait otoparkları kullanan “İZMİRİM KART” sahibi vatandaşlarımız ilk 30 dakika ücretsiz park etme hakkına sahip olacaktır. Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle YÜZDE 50 oranında indirime gideceğiz

OTOGAR YENİLENECEK

Otogarı İzmir'in yenilikçi, modern ve yeşil kimliğine uygun bir şekilde yerinde yenileyeceğiz. Yenileme projesi kapsamında, mevcut kot farkını koruyarak, otobüslerin giriş ve çıkışlarının ayrı katlardan yapılmasını sağlayacağız. Bu, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de terminalin işlevselliğini artıracak bir adım olacak.

DENİZ ULAŞIMININ ULAŞIM İÇİNDEKİ PAYINI 2 KATINA ÇIKACAK

Mevcut iskeleleri aktif hale getirerek, deniz ulaşımının payını yüzde 2,5’ten yüzde 5’e çıkartarak, toplam ulaşım içindeki payını 2 katına artıracağız."

Dağ 'Sosyal belediyeciliği ile eşsiz izmir' başlığı altındaki projeleri şöyle açıkladı;

Mevcutta sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İZMİRİM KART’ı İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceğiz.

Göreve geldiğimiz ilk iki senede şehrimizin genelinde 100 adet kreş açacağız.

ÇEYİZ VE DÜĞÜN HEDİYESİ

Yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz.

10 BİN LİRA EĞİTİM DESTEĞİ

Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vererek, üniversiteye başladıkları ilk dönemde destek olacağız.

“İZMARKET” kurarak sosyo-ekonomik dezavantajlı vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla Sosyal İzmirim Kart ile alışveriş imkânı sunacağız.

0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaparak, kent genelinde oluşturacağımız teknopark ve kuluçka merkezlerinde minimum yüzde 30 kullanım payı ayıracağız.

Ailesinde engelli bulunan vatandaşlarımızın seyahat etme, acil durum vb nedenlerle engelli bireylerini emanet edecekleri “MOLA EVLERİ” kuracağız.

ENGELLERİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ TATİL İMKÂNI

Hanesinde engelli birey bulunan ailelerimize, sosyal tesislerimizde Engelli İzmirim Kart ile yüzde 75 indirim yapacağız.

Engelli vatandaşlarımıza eğitim destek bursu vereceğiz.

Engelli vatandaşlarımıza ve birinci derece ailelerine oluşturacağımız sosyal tesislerimizde bir hafta ücretsiz tatil imkânı sağlayacağız.

EMEKLİLERE 10 BİN LİRALIK ÖDEME

Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız. Bu sayede giderini azaltarak aile ekonomisine katkı sağlayacağız.

Yine sosyo-ekonomik dezavantajı bulunan emeklilerimize hane başı tükettikleri doğalgazın 50 metreküp miktarını ücretsiz olarak karşılayacağız.

Çocuk Gelişim Akademilerimizi hayata geçireceğiz.

Dağ 'Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir' başlığı altındaki projeleri şöyle açıkladı;

İzmir'imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezimizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması…

"YAŞANAN KOKU VE SİNEK PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız, Ardından ilk üç fazın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1.5 milyar lira olan bu yatırım, İzmir'imizin çevresel sürdürülebilirliğinin can damarı olacaktır.

Geçmişte dökülen yaklaşık 2.5 milyon metreküp çamur olan alanı yeşillendirerek rehabilite edeceğiz. Bu vesileyle şehrimizde özellikle yaz aylarında yaşanan koku ve sinek problemini ortadan kaldıracağız.

YEŞİL ALAN PROJELERİ

Mavinin ve yeşilin en güzel buluştuğu "İzmir Bahçeleri" projemiz. "İzmir Bahçeleri" sadece bir park ya da yeşil alan projesi değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal dokusunu güçlendirecek, insanımıza nefes aldıracak bir buluşma noktası olacak.

Toplamda 10 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız.

Böylece, şehrimizin her bölgesinde oluşturulacak "İzmir Bahçeleri" afetlere karşı dirençli bir İzmir inşa etme vizyonumuzun önemli bir parçası haline de getireceğiz.

ENERJİ YATIRIMLARI

İzmir'imizi yenilenebilir enerjinin merkezi yapacağız. Güneş enerjisi tarlaları, rüzgar türbinleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şehrimizin enerji ihtiyacını çevre dostu yöntemlerle karşılayacağız.

Toplamda 150 megavat kapasiteli güneş enerjisi alanları kuracağız.

İzmir'in rüzgarlı tepelerini değerlendirerek, rüzgâr enerjisinden maksimum fayda sağlayacağız. Kurulacak rüzgâr türbinleriyle, temiz ve yenilenebilir enerji üretimimizi artıracağız.

İspanya Bilbao örneğine benzer şekilde Çandarlı Limanı ve art alanı, bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceğiz.

KESİNTİSİZ KÖRFEZ YOLU

Yıllardır hayalini kurduğum bir proje var. İnciraltı’ndan Bostanlı’ya denizle bütünleşmiş bir yürüyüş yolu. Körfez boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa ederek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız.

FUAR ALANI'NDA DÖNÜŞÜM

İzmir'imizin, güzeller güzeli şehrimizin simgelerinden biri olan Fuar Alanı'nı, "Yaşayan Kültür Park" olarak yeniden hayata geçirme vizyonumuzu paylaşmak istiyorum. Kültür Park’ın içindeki Göl Gazinosu ve Atlas Pavyonu gibi tarihi yapıları koruyacağız. Burada sonradan yapılmış holleri kaldıracağız. Bu bölgede yeşil alanları canlandıracak, çeşitlendirecek ve bir botanik bahçesi yapacağız. Fuar alanımızı, 7/24 herkesin güven içinde ziyaret edebileceği bir yaşam alanı haline getireceğiz.

DOĞALGAZ PROJESİ

Mevcut durumda İzmir’in köyler hariç hanelerinin yüzde 69’una doğal gaz ulaşıyor.

Söz veriyoruz, görev süremizde doğalgazın ulaşmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak.

Ayrıca bu şu müjdeyi de vermek istiyorum. Sokağına doğalgaz gelip de evine doğalgaz bağlatamamış, Sosyal İzmirim Kart sahibi vatandaşlarımızın doğalgaz tesisatlarının yapılmasını sağlayacağız.

SU TARİFESİNDE İNDİRİM UYGULANACAK

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi göreve geldiğimizde, 1 Nisan itibariyle Su Ücret Tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz.

Dağ 'Yerinde Yeniden Dönüşüm' başlığı altındaki projeleri şöyle açıkladı;

"YERİNDE YENİDEN DÖNÜŞÜM İLE İZMİR AFETLERE KARŞI DİRENÇ KAZANACAK"

Beş yıl içerisinde, 150 bin konutu yenileyerek şehrimizin kimliğini taşıyan konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşanmasını sağlayacağız. Bu çalışmalar, yeni kuracağımız İZMİR KONUT A.Ş garantörlüğünde gerçekleştirilecek ve şehrimizdeki her bir bireyin güven içinde yaşamasını sağlayacağız.

5 yıl içinde 50 bin Sosyal Konutu ve 4 Yöre Kentini İzmir’imize kazandıracağız.

Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu yerleşim alanları için İzmir’de 5 yıl ikamet şartı koyacağız. Böylelikle şehre dışardan göç gelmeyecek, mevcut yoğunluğu dağıtacağız.

30 Ekim 2020’de yaşanan deprem afeti sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde binaları orta hasarlı olan vatandaşlara “Yarısı Bizden Kampanyası” ve “Rezerv Alanda Yeni Konut” olmak üzere iki yöntemden biriyle destek olacağız.

1. FORMÜL - YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Yerinde Dönüşüm Modeli’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Emlak Konut A.Ş. arasında yapılacak protokol kapsamında hak sahiplerine belediyemizin desteğiyle uygun finansal modeller oluşturularak vatandaşların depreme dayanıklı evlerine yerleşmelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğünde sağlayacağız.

2. FORMÜL-REZERV ALANDA YENİ KONUT

Rezerv alana yapacağımız yeni konutlarda hak sahibi olan orta hasarlılara uygun fiyatlı ve kira öder gibi konut sahibi olma imkanı sunacağız.

Şehrimizde özellikle turizm bölgelerinde yaşayan memur vatandaşlarımızın refahını arttırmak ve destek olmak amacıyla oluşturacağımız yeni konutlarda uygun fiyatlarla kiracı olma hakkı getireceğiz.

YEŞİLDERE YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ

İzmir’e gelen herkesin dikkatini çeken en önemli kent görüntülerinden birisini Yeşildere yoludur. Yolun sağındaki ve solundaki eskimiş ve düzensiz yapı stoğu ciddi anlamda risk içermektedir. Burada yaşayan vatandaşlarımızın bu bölgenin EXPO alanı ilan edilmesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Burada yapılan EXPO planı iptal edilip, başka bir alana taşınacaktır.

Yol kenarındaki derenin sağ ve sol tarafının rekreasyon alanı olarak planlanması ile bölgenin yeşil oranını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca burada yolun kenarlarından yukarıdaki mahallelere doğru ”Yerinde Yeni Yaşam” düşüncesiyle büyükşehir belediyesi garantörlüğünde konut stokunun yenileyeceğiz.

URLA KARANTİNA ADASI'NIN DÖNÜŞÜM PROJESİ

Önemsediğim bir diğer proje ise, Urla Karantina Adası'nın Dönüşüm Projesi’dir. 1800'lü yıllardan bu yana, zaman zaman çeşitli hastalıkları olan insanlarımızın yaşadığı, “karantina adası” olarak kullanılan bu özel ada, şimdi İzmir'in yeni cazibe merkezlerinden biri olacak.

İzmir'imizin kalbinde, Alsancak'ta gerçekleştireceğimiz, şehrimize nefes aldıracak Meydan Alsancak projemizin detaylarını paylaşmak istiyorum. Projemizin en önemli hedeflerinden biri de, motorlu taşıt trafiğini yer altına alarak Alsancak'ımızda yürümenin, nefes almanın keyfini çıkarmaktır. İzmirliler olarak, araç trafiğinin ortadan kalkmasıyla, Meydan Alsancak'ta derin bir nefes alacağız. Yaya dostu yeşil alanlar ve dinlenme noktalarıyla Alsancak, hemşerilerimizin buluşma noktası olacak.

Alsancak Tren Garı’mızı “Yenilikçi Ulaşım Politikaları Araştırma Merkezi” olarak yeniden hayata geçireceğiz.

KALBİMİZMİR PROJESİ

Projemiz ile bu değerli mirası restore ederek, Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz.

Projemiz, Kemeraltı'nı modern bir açık hava müzesi haline getiriyor. 7/24 yaşayan, dinamik bir yer haline getireceğimiz bu bölge, yerel esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak.

İSTİHDAM PROJELERİ

İzmir'imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, İstihdam Ofisleri, İzmir Mesleki Eğitim Merkezleri ve İZMİR İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz.

İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için, İZMİR Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız.

Yeni İşim, İlk Ofisim projemizle girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacağız.

QR İZMİR PROJESİ

Öncelikle bugün sizlere, İzmir’imizin bugünü ve yarınını kurtaracak, şehrimizin dijital izi haline gelecek vizyonumuzu tanıtmak istiyorum: QR İzmir

QR İzmir; öncelikle şehrimizin sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe yapısal analizini çıkartacak, binalarımızda yapılan yapısal değişimleri dijitalde arşivleyecektir. Böylelikle kentimizin yapısal gelişimlerini birçok farklı disiplinde her an takip edebiliyor olacağız.

Yine gerek büyükşehir gerekse de ilçe belediyelerimizin hizmet araçlarını, QR İzmir sistemine entegre edeceğiz. Böylelikle kentimiz genelinde belediye hizmetlerimizin sokak, mahalle, ilçe bazında analiz edilmesi sağlanacak, yoğunluklarına göre hizmet trafikleri güncellenecektir. Böylelikle doğru anda doğru hizmetin en uygun şekilde ulaşması sağlanacaktır.

Kentimiz genelindeki tüm güvenlik ve trafik kameraları QR İzmir sistemimize entegre edeceğiz. Bölgesel trafik yoğunlukları analiz edilerek, kentimizin yeni altyapı ihtiyaçları veriye dayalı oluşturulacaktır. QR İzmir, şehrimizin yüzde100 kapasite ile çalışan yeni nesil beyni olacak. İzmir rahatlayacak, İzmir kalkınacak.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Öncelikle şehrimizin yeni doğan bireylerine hoş geldin aramıza diyerek, 0-3 yaş arası yavrularımıza ve annelerimize mama, süt ve vitamin desteği sağlayacağız. Kadın sağlığı tarama merkezleriyle, kadın sağlığında erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacağız.

Mobil diş ve göz sağlığı tırlarını hizmete alacağız. Özellikle kent ve ilçe merkezlerimize uzak köylerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

TARIMA YÖNELİK PROJELER

Tarımıyla Eşsiz İzmir Projesi’ni hayata geçireceğiz. Yerel biyo çeşitliliğimizi korumak ve çiftçilerimizin daha kaliteli ürünler yetiştirmelerini sağlamak için yerli tohum ve fide desteği sağlayacağız.

Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı kuracağız. Gelecek nesillerin tarıma olan ilgisini artırmak ve ekolojik tarımın önemini vurgulamak için Çocuk Tarım Köyü ve Ekolojik Tarım Köyü Projelerini hayata geçireceğiz. Ayrıca, şehirlerarası yol üzerinde kurulacak "Ekolojik Tarım Pazarları" ile yerel üreticilerimizin organik ve doğal ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını sağlayacağız.

İzmir'in zengin tarım ürünlerini öne çıkarmak ve turizmi canlandırmak için Tematik Köy Projeleri’ni hayata geçireceğiz, Tarım Festivalleri düzenleyeceğiz. Tarımla ilgili 26 ve 27 Şubat’ta hem Bakırçay Havzası’nda hem de Küçük Menderes’te lansman programlarımız olacak.

"İZMİR'İ HERKES İÇİN AKTİF VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Her ilçemize en az bir tane olimpik yüzme havuz tesisini kazandıracağız.

Bunun yanında halı saha ve basketbol sahası olmayan mahallemiz kalmayacak.

Sağlıklı yaşamın bir diğer önemli unsuru da yürüyüş ve bisiklet. Bu yüzden, şehrimizin dört bir yanına yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları yapacağız.

E-spor merkezimizde ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için Çocuk Olimpiyat Köyü Projesi’yle hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacağız. Ve unutmayın, her çocuk bir olimpiyat şampiyonu adayıdır.

Kültürel projeler

İzmir’imizi sanatta hakkı olan noktaya taşıyana kadar durmayacağız. Ege bölgemizin en büyük kültür sanat merkezini hayata geçireceğiz.

Şehrimize üç farklı noktasında 7 gün 24 saat boyunca hizmet edecek, içerisinde dijital ve matbu yüzbinlerce kaynağa erişim sağlayabileceğimiz şehir kütüphanelerimizi hayata geçireceğiz.

İlçe sanat merkezlerimizden aldıkları kurs sonrasında sanatsal gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin 3 farklı noktasında sanat akademileri kuracağız.