İyi Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Tuğrul Karacaer'den engelli çocuklar için Gündüz Bakım Evi vaadi

Down sendromlu çocuklar pasta kesti, hediyelerle buluştu. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında İyi Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Tuğrul Karacaer, down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Etkinlikte, çocuklar ve aileleriyle birlikte pasta kesil, Karacaer çocuklara özel hediyeler dağıttı.

Engelli çocuklara yönelik Gündüz Bakım evi projesi ile özel çocuklara ve ailelere hizmet vermeyi amaçladıklarını ifade eden Karacer, “Toplumun tüm kesimlerine yönelik projeler üretiyoruz." dedi.