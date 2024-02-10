Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında seçim yarışı hızlandı

Yerel seçimlerde çekişmeli geçmesi beklenen illerden başında İstanbul geliyor. Adaylar sahada, vaatlerini sıralıyor.

CHP'nin adayı mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin adayı ise Murat Kurum.

Kurum, İmamoğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söylerken, İmamoğlu ise iddiaları reddediyor. Murat Kurum, İmamoğlu'nun İstanbul ile ilgilenmediğini de dile getiriyor.