Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında seçim yarışı hızlandı
Yerel seçimler için adaylar sahada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu konuşmalarını birbirlerine yanıt vermeden bitirmiyor. Kurum İmamoğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söylerken İmamoğlu ise iddiaları reddediyor.
Yerel seçimlerde çekişmeli geçmesi beklenen illerden başında İstanbul geliyor. Adaylar sahada, vaatlerini sıralıyor.
CHP'nin adayı mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin adayı ise Murat Kurum.
Kurum, İmamoğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söylerken, İmamoğlu ise iddiaları reddediyor. Murat Kurum, İmamoğlu'nun İstanbul ile ilgilenmediğini de dile getiriyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi