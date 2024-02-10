Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında seçim yarışı hızlandı

Yerel seçimler için adaylar sahada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu konuşmalarını birbirlerine yanıt vermeden bitirmiyor. Kurum İmamoğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söylerken İmamoğlu ise iddiaları reddediyor.

Son Güncelleme:

Yerel seçimlerde çekişmeli geçmesi beklenen illerden başında İstanbul geliyor. Adaylar sahada, vaatlerini sıralıyor.

CHP'nin adayı mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin adayı ise Murat Kurum.

Kurum, İmamoğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söylerken, İmamoğlu ise iddiaları reddediyor. Murat Kurum, İmamoğlu'nun İstanbul ile ilgilenmediğini de dile getiriyor.

Murat Kurum Kadıköy'de STK'lerle bir araya geldiMurat Kurum Kadıköy'de STK'lerle bir araya geldiYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Murat Kurum # ekrem imamoğlu # istanbul büyükşehir belediyesi # yerel seçim
Çok Okunanlar
5,4 büyüklüğünde deprem
5,4 büyüklüğünde deprem
Adana'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini asan 2 kişi yakalandı
Adana'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini asan 2 kişi yakalandı
İrfan Değirmenci Halk TV'den ayrıldı!
İrfan Değirmenci Halk TV'den ayrıldı!
Sedat Ocakçı ve Seçilay Ocakçı tutuklandı
Sedat Ocakçı ve Seçilay Ocakçı tutuklandı
AK Parti'nin seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı!
AK Parti'nin seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı!
Öne Çıkanlar MİT'TEN SINIR ÖTESİNDE PKK'YA ÜST DÜZEY DARBE! | Ulusal Haber MİT'TEN SINIR ÖTESİNDE PKK'YA ÜST DÜZEY DARBE! | Ulusal Haber TÜİK ocak ayının en çok kazandıran yatırımını açıkladı! Külçe altın... TÜİK ocak ayının en çok kazandıran yatırımını açıkladı! Külçe altın...