Özlü’nün mega projesi: Düzce Mobilya Kent! Düzce mobilyanın merkezi olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, satın aldığı 300 dönümlük araziye “Mobilya Kent” kurmayı planlıyor. Orman işletme ve ağaç işçiliğinin başkenti Düzce’ye katma değer sağlayacak mega proje şehrin ticaretinin yanı sıra sosyal yaşantısına da canlılık getirmeyi hedefliyor.

Özlü’nün mega projesi: Düzce Mobilya Kent! Düzce mobilyanın merkezi olacak
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni dönemde hayata geçireceği mega projeyi açıkladı.

Ankara-İstanbul TEM Otoyolu kenarı Küçükmehmetler Köyü mevkiinde yer alan 300 dönüm büyüklüğündeki değerli araziyi Düzce Belediyesi adına satın alan Başkan Özlü, ahşap kültürünün çok yaygın ve kuvvetli olduğu Düzce’de bir mobilya kent kurmayı planlıyor.

Özlü’nün mega projesi: Düzce Mobilya Kent! Düzce mobilyanın merkezi olacak - Resim : 1

Düzce’yi, mobilyada öne çıkan bir kent haline getireceğini ifade eden Başkan Faruk Özlü, “Mobilya Kent Projemiz, bu şehrin ticaretine canlılık getirecek, ekonominin büyümesine, iş sağlanmasına, istihdama katkı sağlayacak olan bir mega projedir. En az 3 bin kişiye iş sağlayacak olan bir projedir. Mobilya Kent Projesi, Düzce ekonomisine ve kalkınmasına çok ciddi katkı sağlayacaktır. Geçen yıl ön çalışmalarını tamamladığımız projemize, tapularını alarak fiilen başlamış olduk. İnşallah Düzce Türkiye’nin mobilya alanında önemli bir şehri olacak, mobilyanın zirvesi, mobilyanın merkezi Düzce’de olacak” dedi.

İçerisinde mobilyanın yanı sıra beyaz eşya ve mefruşat showroomları, ofisler, restoran ve kafeler, otopark, tır parkı, akaryakıt ve şarj istasyonu yer alacak olan mobilya kent, Düzce ekonomisinin büyümesine ve Düzcelilerin istihdamına katkı sağlamasının yanında, meydanları, çocuk oyun alanları, park ve yeşil alanları, bisiklet yolları, spor ve sosyal donatı alanları ile de ihtişamlı bir cazibe merkezi olacak.

Özlü’nün mega projesi: Düzce Mobilya Kent! Düzce mobilyanın merkezi olacak - Resim : 2

# ​Düzce Belediyesi
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